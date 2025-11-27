Οι Πυρήνες Άμεσης Δράσης ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας
Οι Πυρήνες Άμεσης Δράσης ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας
Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου
Η αυτοαποκαλούμενη ομάδα Πυρήνες Άμεσης Δράσης ανέλαβαν την ευθύνη για τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.
Στο κείμενο ανάληψης ευθύνης οι συντάκτες τους «αφιερώνουν» την επίθεση «στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31 Οκτωβρίου 2024.
Παραδέχονται, δε, ότι έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό αν και γνώριζαν ότι τα γραφεία είναι δίπλα σε παιδικό σταθμό γράφοντας για την «κλάψα τους για την επικινδυνότητα που προκληθήκε λόγω της γειτνίασης τους με παιδικό σταθμό ξημερώματα Σαββάτου».
«Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές» ανέφεραν τότε σε ανάρτησή τους στο Facebook οι διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας, Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος.
«Εδώ και μήνες η Ομάδα Αλήθειας έχει βρεθεί στο στόχαστρο όσων ενοχλούνται από τις αποκαλύψεις μας. Οι απειλές και η στοχοποίηση έχουν γίνει καθημερινότητα για μας. Ποτέ όμως δεν πιστεύαμε ότι θα έφταναν στο σημείο να βάλουν γκαζάκι στα γραφεία του site ellada24.gr του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες.
Δεν υπολόγισαν όχι μόνο τους εργαζόμενους, τη ζωή των οποίων έθεσαν σε κίνδυνο, αλλά ούτε καν ότι ακριβώς δίπλα, στα 2 μέτρα, υπάρχει παιδικός σταθμός. Όσο αδίστακτοι και αν είναι δεν πρόκειται να μας φιμώσουν. Η Ομάδα Αλήθειας θα συνεχίσει πιο δυνατή από ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.
Στο κείμενο ανάληψης ευθύνης οι συντάκτες τους «αφιερώνουν» την επίθεση «στον αναρχικό αντάρτη πόλης Κυριάκο Ξυμητήρη» που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31 Οκτωβρίου 2024.
Παραδέχονται, δε, ότι έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό αν και γνώριζαν ότι τα γραφεία είναι δίπλα σε παιδικό σταθμό γράφοντας για την «κλάψα τους για την επικινδυνότητα που προκληθήκε λόγω της γειτνίασης τους με παιδικό σταθμό ξημερώματα Σαββάτου».
«Δεν θα μας φιμώσουν»
«Δεν θα μας φιμώσουν ούτε τα γκαζάκια, ούτε οι απειλές» ανέφεραν τότε σε ανάρτησή τους στο Facebook οι διαχειριστές της Ομάδας Αλήθειας, Κώστας Δογάνης και Κίμων Μπένος.
«Εδώ και μήνες η Ομάδα Αλήθειας έχει βρεθεί στο στόχαστρο όσων ενοχλούνται από τις αποκαλύψεις μας. Οι απειλές και η στοχοποίηση έχουν γίνει καθημερινότητα για μας. Ποτέ όμως δεν πιστεύαμε ότι θα έφταναν στο σημείο να βάλουν γκαζάκι στα γραφεία του site ellada24.gr του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες.
Δεν υπολόγισαν όχι μόνο τους εργαζόμενους, τη ζωή των οποίων έθεσαν σε κίνδυνο, αλλά ούτε καν ότι ακριβώς δίπλα, στα 2 μέτρα, υπάρχει παιδικός σταθμός. Όσο αδίστακτοι και αν είναι δεν πρόκειται να μας φιμώσουν. Η Ομάδα Αλήθειας θα συνεχίσει πιο δυνατή από ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση.
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα