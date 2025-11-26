Συλλυπητήρια Τασούλα στην οικογένεια του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Τασούλας Ρόδος Νεκρός Έκρηξη

Συλλυπητήρια Τασούλα στην οικογένεια του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

Εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία που τραυματίστηκε

Συλλυπητήρια Τασούλα στην οικογένεια του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
Τη θλίψη του για τον θάνατο ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν με το ατύχημα των δύο στρατιωτικών στη Ρόδο και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος ΕΠΟΠ στρατιώτη. Εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση από την Προεδρία.

Ειδήσεις σήμερα:

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών

Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης