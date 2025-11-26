Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Συλλυπητήρια Τασούλα στην οικογένεια του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
Εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία που τραυματίστηκε
Τη θλίψη του για τον θάνατο ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν με το ατύχημα των δύο στρατιωτικών στη Ρόδο και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος ΕΠΟΠ στρατιώτη. Εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση από την Προεδρία.
