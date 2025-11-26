Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Έκρηξη και φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Καλαμαριά - Άγνωστοι έβαλαν τρία γκαζάκια
Έκρηξη και φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Καλαμαριά - Άγνωστοι έβαλαν τρία γκαζάκια
Από την έκρηξη και τη φωτιά καταστράφηκε η είσοδος της πολυκατοικίας
Έκρηξη και φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας σημειώθηκε το πρωί στην Καλαμαριά.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο μηχανισμό που τοποθέτησαν άγνωστοι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούσαν τρία γκαζάκια από τα οποία έσκασαν τα δύο με τους ενοίκους της πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης να μιλούν για τράνταγμα που τους ξύπνησε.
Από την έκρηξη και τη φωτιά καταστράφηκε η είσοδος της πολυκατοικίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα ενώ τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε πυλωτή πολυκατοικίας, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 26, 2025
Bloomberg: Ο Γουίτκοφ καθοδήγησε τη Ρωσία για το πώς να «πουλήσει» στον Τραμπ το σχέδιο για την Ουκρανία - Όλη η συνομιλία με σύμβουλο του Πούτιν
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ
