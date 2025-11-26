Έκρηξη και φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στην Καλαμαριά - Άγνωστοι έβαλαν τρία γκαζάκια
Από την έκρηξη και τη φωτιά καταστράφηκε η είσοδος της πολυκατοικίας

Έκρηξη και φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας σημειώθηκε το πρωί στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο μηχανισμό που τοποθέτησαν άγνωστοι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούσαν τρία γκαζάκια από τα οποία έσκασαν τα δύο με τους ενοίκους της πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης να μιλούν για τράνταγμα που τους ξύπνησε.

Από την έκρηξη και τη φωτιά καταστράφηκε η είσοδος της πολυκατοικίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα ενώ τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ.



