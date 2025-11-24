Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Άνδρας ταξίδεψε από τα Τρίκαλα στην Αθήνα για να πάρει από τους πρώτους το βιβλίο του Τσίπρα - Δείτε βίντεο
Άνδρας ταξίδεψε από τα Τρίκαλα στην Αθήνα για να πάρει από τους πρώτους το βιβλίο του Τσίπρα - Δείτε βίντεο
«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω», είπε ο αγοραστής
Στα ράφια των βιβλιοπωλείων βρίσκεται από σήμερα το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».
Ο πρώτος πολίτης που κατάφερε να αποκτήσει το βιβλίο έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο, φανέρωσε την αγωνία του για την ανάγνωση του, ενώ αποκάλυψε πως ταξίδεψε αποκλειστικά για αυτό.
«Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, σίγουρα… να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», ανέφερε αρχικά.
«Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έφτασε από νωρίς στην Αθήνα.
«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω», είπε ο αγοραστής, εξηγώντας πως βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο από τις 7:30 το πρωί.
Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.
«Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω, γιατί θέλω να ακούσω τη γνώμη του πρωταγωνιστή ειδικότερα της περιόδου διακυβέρνησης '15-'19, γύρω από την οποία πιστεύω ότι έχει αναπτυχθεί μία τεράστια μυθολογία», λέει πολίτης που αγόρασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Ο αναγνώστης εξέφρασε επίσης το ενδιαφέρον του για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη κενού στον πολιτικό χάρτη.
«Και επίσης, το πιο σημαντικό ίσως, τι λέει για το μέλλον της χώρας. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη διεθνή και εγχώρια κατάσταση και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι λέει για αυτά ο Αλέξης Τσίπρας» προσέθεσε.
Ο πρώτος πολίτης που κατάφερε να αποκτήσει το βιβλίο έξω από γνωστό βιβλιοπωλείο, φανέρωσε την αγωνία του για την ανάγνωση του, ενώ αποκάλυψε πως ταξίδεψε αποκλειστικά για αυτό.
«Από τότε που μάθαμε ότι θα βγάλει βιβλίο, σίγουρα… να μάθουμε τα γεγονότα από μέσα», ανέφερε αρχικά.
«Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έφτασε από νωρίς στην Αθήνα.
«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω», είπε ο αγοραστής, εξηγώντας πως βρέθηκε στο βιβλιοπωλείο από τις 7:30 το πρωί.
Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, εξέφρασε την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.
«Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω, γιατί θέλω να ακούσω τη γνώμη του πρωταγωνιστή ειδικότερα της περιόδου διακυβέρνησης '15-'19, γύρω από την οποία πιστεύω ότι έχει αναπτυχθεί μία τεράστια μυθολογία», λέει πολίτης που αγόρασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
«Θέλουμε να δούμε τι λέει ο Τσίπρας»
Ο αναγνώστης εξέφρασε επίσης το ενδιαφέρον του για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού σχετικά με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη κενού στον πολιτικό χάρτη.
«Και επίσης, το πιο σημαντικό ίσως, τι λέει για το μέλλον της χώρας. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Βρισκόμαστε σε μια πολύ άσχημη διεθνή και εγχώρια κατάσταση και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι λέει για αυτά ο Αλέξης Τσίπρας» προσέθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Η Ιθάκη του Τσίπρα: Αμετανόητος, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του από το δημοψήφισμα και τον Καμμένο ως τη Novartis και το Μάτι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα