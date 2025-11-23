Φωτιά σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Εύβοια - Καταστράφηκε ολοσχερώς, δείτε φωτογραφίες
Φωτιά σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Εύβοια - Καταστράφηκε ολοσχερώς, δείτε φωτογραφίες

Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκησε αρκετή ώρα, λόγω της έντασης της φωτιάς και των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό του καταστήματος

Φωτιά σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Εύβοια - Καταστράφηκε ολοσχερώς, δείτε φωτογραφίες
Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής (23/11) κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε πρακτορείο ΟΠΑΠ  στις Κονίστρες Εύβοιας προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Φωτιά σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Εύβοια - Καταστράφηκε ολοσχερώς, δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν τρία οχήματα με πέντε πυροσβέστες. 

Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκησε αρκετή ώρα, λόγω της έντασης της φωτιάς και των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Φωτιά σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Εύβοια - Καταστράφηκε ολοσχερώς, δείτε φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Φωτιά σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Εύβοια - Καταστράφηκε ολοσχερώς, δείτε φωτογραφίες

