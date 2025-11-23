Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Φωτιά σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Εύβοια - Καταστράφηκε ολοσχερώς, δείτε φωτογραφίες
Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκησε αρκετή ώρα, λόγω της έντασης της φωτιάς και των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό του καταστήματος
Φωτιά ξέσπασε στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής (23/11) κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στις Κονίστρες Εύβοιας προκαλώντας σοβαρές ζημιές.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν τρία οχήματα με πέντε πυροσβέστες.
Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκησε αρκετή ώρα, λόγω της έντασης της φωτιάς και των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό του καταστήματος.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
