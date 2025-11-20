Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από θάλασσα στην Κεφαλονιά - Τον αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ
26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από θάλασσα στην Κεφαλονιά - Τον αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ
Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από προχθές και οι Αρχές είχαν ξεκινήσει την αναζήτησή του
Ένας 26χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Κεφαλονιά το πρωί της Πέμπτης.
Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από προχθές και οι Αρχές είχαν ξεκινήσει χθες την αναζήτησή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του INKEFALONIA.GR, πυροσβέστες εντόπισαν τμήμα οχήματος σε δύσβατη περιοχή, χθες στις 20:30 και, αργότερα, αναγνώρισαν τον αριθμό πινακίδας του αυτοκινήτου του άτυχου νέου. Εντός μίας ώρας, οι Αρχές εντόπισαν το όχημα στη θάλασσα, στο ίδιο σημείο όπου στο παρελθόν είχε σημειωθεί άλλο περιστατικό. Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση ανάσυρσης από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και το Λιμενικό.
Η επιχείρηση ανάσυρσης, διήρκεσε αρκετό χρόνο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι Αρχές ωστόσο κατάφεραν να ανασύρουν τη σορό του 26χρονου και το όχημά του, το οποίο μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου.
Στο σημείο παρέστη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 26χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του από πνιγμό.
Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
