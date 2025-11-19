Πότε κρυώνει ο καιρός, έρχονται χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας - Οι θερμοκρασίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Αλλάζει ο καιρός την Κυριακή 23/11 - Οι βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο

Η κακοκαιρία σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, πλήττει  τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο, την Ήπειρο και μεγάλο μέρος της Μακεδονίας.

Παρά την επιδείνωση, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για την εποχή, γεγονός που χαρακτηρίζει το τρέχον καιρικό μοτίβο.

Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Παρά την κακοκαιρία, η θερμοκρασία κινείται σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, με 17–21°C σε πολλές περιοχές.



Σημαντική ανομοιογένεια καταγράφεται ανά περιφέρεια, με τη δυτική Μακεδονία να κυμαίνεται από 7 έως 17°C και τα νησιά του Αιγαίου έως 20°C.


Έρχονται κρύο και χιόνια από την Κυριακή 23/11

Σταδιακή αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας και τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά τμήματα της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ακολουθούν οι εκτιμώμενες θερμοκρασίες την Κυριακή 23/11 για  5 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Πόλη  -  Θερμοκρασίες  - 23/11

-Αθήνα Πρωί: 13–14 °C
· Μεσημέρι: 18–19 °C
· Βράδυ: 12–15 °C

-Θεσσαλονίκη
Πρωί: 11–12 °C
· Μεσημέρι: 18–19 °C
· Βράδυ: 10–15 °C

-Πάτρα
Πρωί: ~13 °C 
Μεσημέρι: 16–17 °C
· Βράδυ: 11–14 °C

-Ηράκλειο (Κρήτη)
Πρωί: 15 °C
· Μεσημέρι: 21–22 °C
· Βράδυ: 17–19 °C

-Λάρισα
Πρωί: 9–11 °C
· Μεσημέρι: 16–18 °C
· Βράδυ: 10–14 °C

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η θερμοκρασία θα επανέλθει μετά από περίπου δέκα ημέρες σε φυσιολογικές τιμές.



