Σύσκεψη στο Μαξίμου για την προστασία των ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ - Ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας, τι αλλάζει για πάρτι και καταστήματα

Μητσοτάκης: Έχει έρθει η ώρα να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να δώσουμε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και στην Ελληνική Αστυνομία τη δυνατότητα να εφαρμοστεί ο νόμος