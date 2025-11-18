Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα οργανώσεων εθελοντών πυροσβεστών

Η διάταξη προβλέπει ότι τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Πολιτικής Προστασίας απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας