Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Ληστής με κατσαβίδι και κουβέρτα στο κεφάλι κάνει αδέξια ληστεία σε καφέ της Ηλείας - Δείτε βίντεο
Ληστής με κατσαβίδι και κουβέρτα στο κεφάλι κάνει αδέξια ληστεία σε καφέ της Ηλείας - Δείτε βίντεο
Άρπαξε περίπου 70 ευρώ, όμως την ώρα που επιχειρούσε να φύγει η… αυτοσχέδια μεταμφίεσή του έπεσε στο πάτωμα, αφήνοντας ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα ληστείας
Τις κινήσεις του ληστή που εισέβαλε σε καφέ στην Εθνική Οδό Πύργου–Πατρών, στη Μαραθιά Ηλείας, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, καταγράφει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.
Όπως φαίνεται στα πλάνα ο δράστης εμφανίζεται ιδιαίτερα αδέξιος, προδίδοντας ουσιαστικά τον εαυτό του με τον πιο απρόσμενο τρόπο.
Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, ο άνδρας διακρίνεται να εισβάλλει στο κατάστημα έχοντας το κεφάλι του καλυμμένο με μια κουβέρτα. Κρατώντας ένα κατσαβίδι, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί, απαιτώντας χρήματα από το ταμείο.
Στη συνέχεια κατευθύνεται στην ταμειακή μηχανή και αρπάζει περίπου 70 ευρώ. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρεί να αποχωρήσει, η αυτοσχέδια «μεταμφίεσή» του γλιστρά και πέφτει στο πάτωμα.
Το βίντεο που δημοσίευσε το patrisnews, δείχνει τον δράστη να μένει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένος. Αντί να τραπεί σε φυγή, σκύβει, παίρνει την κουβέρτα, τη ξανατοποθετεί στο κεφάλι του και αποχωρεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα ληστείας.
Όπως φαίνεται στα πλάνα ο δράστης εμφανίζεται ιδιαίτερα αδέξιος, προδίδοντας ουσιαστικά τον εαυτό του με τον πιο απρόσμενο τρόπο.
Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, ο άνδρας διακρίνεται να εισβάλλει στο κατάστημα έχοντας το κεφάλι του καλυμμένο με μια κουβέρτα. Κρατώντας ένα κατσαβίδι, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί, απαιτώντας χρήματα από το ταμείο.
Στη συνέχεια κατευθύνεται στην ταμειακή μηχανή και αρπάζει περίπου 70 ευρώ. Ωστόσο, την ώρα που επιχειρεί να αποχωρήσει, η αυτοσχέδια «μεταμφίεσή» του γλιστρά και πέφτει στο πάτωμα.
Το βίντεο που δημοσίευσε το patrisnews, δείχνει τον δράστη να μένει για λίγα δευτερόλεπτα αποσβολωμένος. Αντί να τραπεί σε φυγή, σκύβει, παίρνει την κουβέρτα, τη ξανατοποθετεί στο κεφάλι του και αποχωρεί σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα ληστείας.
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα