Ληστής με κατσαβίδι και κουβέρτα στο κεφάλι κάνει αδέξια ληστεία σε καφέ της Ηλείας - Δείτε βίντεο

Άρπαξε περίπου 70 ευρώ, όμως την ώρα που επιχειρούσε να φύγει η… αυτοσχέδια μεταμφίεσή του έπεσε στο πάτωμα, αφήνοντας ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα ληστείας