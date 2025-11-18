Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της νεκρής από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια - Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του
Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της νεκρής από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια - Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του
Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στα Βορίζια
Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού επεισοδίου στα Βορίζια όπου και έχασαν την ζωή τους συνολικά δύο άτομα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του, με τον ίδιο να πηγαίνει αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, να παραδίδεται και να συλλαμβάνεται τελικά από την Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του, με τον ίδιο να πηγαίνει αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, να παραδίδεται και να συλλαμβάνεται τελικά από την Ελληνική Αστυνομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα