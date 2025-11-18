Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της νεκρής από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια - Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του
Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της νεκρής από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια - Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του

Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στα Βορίζια

Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της νεκρής από τους πυροβολισμούς στα Βορίζια - Εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του
Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού επεισοδίου στα Βορίζια όπου και έχασαν την ζωή τους συνολικά δύο άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του, με τον ίδιο να πηγαίνει αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, να παραδίδεται και να συλλαμβάνεται τελικά από την Ελληνική Αστυνομία.


