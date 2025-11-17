Κατασχέθηκαν λάπτοπ, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα σε έρευνα της ΕΛΑΣ σε Αθήνα και Φοινικούντα

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για το διπλό φονικό - Κατασχέθηκε και το κινητό της συντρόφου του