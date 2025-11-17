Κατασχέθηκαν λάπτοπ, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα σε έρευνα της ΕΛΑΣ σε Αθήνα και Φοινικούντα
Κατασχέθηκαν λάπτοπ, τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα σε έρευνα της ΕΛΑΣ σε Αθήνα και Φοινικούντα
Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για το διπλό φονικό - Κατασχέθηκε και το κινητό της συντρόφου του
Στην κατάσχεση λαπτοπ, τάμπλετ και κινητών τηλεφώνων προχώρησε η αστυνομία κατά την έρευνα που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. στα καταστήματα του επιχειρηματία στην Αθήνα, αλλά και στο κάμπινγκ και το σπίτι του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στην Φοινικούντα.
Οι έρευνες έγιναν με εντολή της ανακρίτριας τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Φοινικούντα. Κατασχέθηκαν συνολικά δύο τάμπλετ, δύο λάπτοπ και κινητά τηλέφωνα, που ανήκουν στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τη σύντροφό του και τον επιχειρηματία.
Εκτός από την έρευνα στο Κολωνάκι, άλλο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την υποστήριξη αστυνομικών της Καλαμάτας προχώρησε σε έρευνα στο κάμπινγκ και στο σπίτι του ανιψιού του θύματος. Η σύντροφος του ανιψιού κλήθηκε στην ασφάλεια Καλαμάτας, όπου παρέδωσε το κινητό της.
Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του. Επίσης, ο επιχειρηματίας ήταν ο εργοδότης και και του 22χρονου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση.
Δείτε βίντεο από τα καταστήματα:
Οι έρευνες έγιναν με εντολή της ανακρίτριας τόσο στην Αθήνα, όσο και στη Φοινικούντα. Κατασχέθηκαν συνολικά δύο τάμπλετ, δύο λάπτοπ και κινητά τηλέφωνα, που ανήκουν στον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τη σύντροφό του και τον επιχειρηματία.
Εκτός από την έρευνα στο Κολωνάκι, άλλο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την υποστήριξη αστυνομικών της Καλαμάτας προχώρησε σε έρευνα στο κάμπινγκ και στο σπίτι του ανιψιού του θύματος. Η σύντροφος του ανιψιού κλήθηκε στην ασφάλεια Καλαμάτας, όπου παρέδωσε το κινητό της.
Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του. Επίσης, ο επιχειρηματίας ήταν ο εργοδότης και και του 22χρονου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση.
Δείτε βίντεο από τα καταστήματα:
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα