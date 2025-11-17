Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο καταστήματα στην Αθήνα: Ο επιχειρηματίας «κλειδί» και το τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία στη Φοινικούντα
ΕΛΛΑΔΑ
Φοινικούντα Δολοφονία

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο καταστήματα στην Αθήνα: Ο επιχειρηματίας «κλειδί» και το τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία στη Φοινικούντα

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του κάμπινγκ

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο καταστήματα στην Αθήνα: Ο επιχειρηματίας «κλειδί» και το τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία στη Φοινικούντα
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
19 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Η έρευνα γίνεται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση με τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών να κάνουν τους χώρους φύλλο και φτερό για τον εντοπισμό στοιχείων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στο έγκλημα.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του. Επίσης ο επιχειρηματίας είχε στη δούλεψή του και τον 22χρονο που έχει συλληφθεί για την υπόθεση.

Παράλληλα, με εντολή ανακριτή ερευνάται ξανά το σπίτι και το κάμπινγκ του 68χρονου θύματος.

Δείτε βίντεο από τα καταστήματα:

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο καταστήματα στην Αθήνα: για τη δολοφονία στη Φοινικούντα (1)

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο καταστήματα στην Αθήνα: για τη δολοφονία στη Φοινικούντα (2)


Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε δύο καταστήματα στην Αθήνα: Ο επιχειρηματίας «κλειδί» και το τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία στη Φοινικούντα

«Η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι» προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας - Η αντίδραση της Μόσχας

80χρονος στη Θεσσαλονίκη ανατίναξε το σπίτι του γιου του - Και το άλλο του παιδί τον κατηγορεί για εμπρησμό
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης