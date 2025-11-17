Πορεία για το Πολυτεχνείο και στη Θεσσαλονίκη - Δύο συλλήψεις, τέσσερις προσαγωγές, δείτε βίντεο

Πριν από την έναρξη της πορείας, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, έγιναν έξι προσαγωγές, από τις οποίες οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις, κατά περίπτωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Κλείσιμο