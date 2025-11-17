Πορεία για το Πολυτεχνείο και στη Θεσσαλονίκη - Δύο συλλήψεις, τέσσερις προσαγωγές, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη Πολυτεχνείο Πορεία Αστυνομία

Πορεία για το Πολυτεχνείο και στη Θεσσαλονίκη - Δύο συλλήψεις, τέσσερις προσαγωγές, δείτε βίντεο

Μόλις η πορεία έφτασε στην Καμάρα, αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν και απώθησαν τους διαδηλωτές προς την αρχαία αγορά

Πορεία για το Πολυτεχνείο και στη Θεσσαλονίκη - Δύο συλλήψεις, τέσσερις προσαγωγές, δείτε βίντεο
Ολοκληρώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου και λίγο μετά τις 21:00 άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης. 

Η πορεία στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε στις 18:15 και στην κεφαλή ήταν το μπλοκ του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-74), ενώ ακολουθούσαν φοιτητικοί σύλλογοι, συνδικάτα, κόμματα, κοινωνικές κινήσεις και συλλογικότητες.

Μόλις η πορεία έφτασε στην Καμάρα, αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν και απώθησαν τους διαδηλωτές προς την αρχαία αγορά. 

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr, στο δρόμο υπήρχε μολότοφ η οποία δεν είχε εκραγεί:

Πορεία για το Πολυτεχνείο και στη Θεσσαλονίκη - Δύο συλλήψεις, τέσσερις προσαγωγές, δείτε βίντεο

Στο κέντρο της πόλης είναι ιδιαίτερα ισχυρή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων ενώ η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. 

Πριν από την έναρξη της πορείας, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, έγιναν έξι προσαγωγές, από τις οποίες οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις, κατά περίπτωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Δείτε βίντεο από τη Θεσσαλονίκη: 

Πάνω από 15.000 διαδηλωτές στην πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου
Πάνω από 15.000 διαδηλωτές στην πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου (2)
Πάνω από 15.000 διαδηλωτές στην πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου



