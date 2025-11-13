Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Τραγωδία σε χωριό του Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε
Ο 40χρονος Νίκος Θεοδωρίδης μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών
Ένα απίστευτο περιστατικό με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς με τον 40χρονο κρεοπώλη Νίκο Θεοδωρίδη να χάνει τη ζωή του όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.
Όπως αναφέρει το eidisis.gr, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, μετά το μεσημέρι στο χωριό του, το Μαυρονέρι.
