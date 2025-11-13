Η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις και να ταξιδεύεις - Σε ποια θέση είναι η Αθήνα

Η άνοδος της Ασίας

Αναλυτικά η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Παρίσι, Γαλλία Τόκιο, Ιαπωνία Μαδρίτη, Ισπανία Σιγκαπούρη Ρώμη, Ιταλία Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Βερολίνο, Γερμανία Βαρκελώνη, Ισπανία Σίδνεϊ, Αυστραλία Λος Άντζελες, ΗΠΑ Σεούλ, Νότια Κορέα Άμστερνταμ, Ολλανδία Πεκίνο, Κίνα Σαγκάη, Κίνα Τορόντο, Καναδάς Σάο Πάολο, Βραζιλία Χονγκ Κονγκ, Κίνα Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Μελβούρνη, Αυστραλία Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Οσάκα, Ιαπωνία Όσλο, Νορβηγία Στοκχόλμη, Σουηδία Μαϊάμι, ΗΠΑ Βιέννη, Αυστρία Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ Μπενγκαλούρου, Ινδία Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Μόναχο, Γερμανία Δουβλίνο, Ιρλανδία Κοπεγχάγη, Δανία Ζυρίχη, Ελβετία Σικάγο, ΗΠΑ Μιλάνο, Ιταλία Λισαβόνα, Πορτογαλία Πράγα, Τσεχία Μπουένος Άιρες, Αργεντινή Μουμπάι, Ινδία Βανκούβερ, Καναδάς Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Βαρσοβία, Πολωνία Αμβούργο, Γερμανία Σενζέν, Κίνα Μόντρεαλ, Καναδάς Βουδαπέστη, Ουγγαρία Βρυξέλλες, Βέλγιο Ριάντ, Σαουδική Αραβία Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία Μπογκοτά, Κολομβία Γκουανγκζού, Κίνα Τζακάρτα, Ινδονησία Δελχί, Ινδία Λας Βέγκας, ΗΠΑ Βοστώνη, ΗΠΑ Ουάσιγκτον, ΗΠΑ Χιούστον, ΗΠΑ Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία Σαν Χοσέ, ΗΠΑ Ελσίνκι, Φινλανδία Ορλάντο, ΗΠΑ Ταϊπέι, Ταϊβάν Φρανκφούρτη, Γερμανία Λίμα, Περού Ατλάντα, ΗΠΑ Σιάτλ, ΗΠΑ Περθ, Αυστραλία Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Κρακοβία, Πολωνία Βαλένθια, Ισπανία Οτάβα, Καναδάς Αθήνα, Ελλάδα Σαντιάγο, Χιλή Μεδεγίν, Κολομβία Κολωνία, Γερμανία Ντάλας, ΗΠΑ Μπρισμπέιν, Αυστραλία Χανγκζού, Κίνα Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Χαϊντεραμπάντ, Ινδία Τσενγκντού, Κίνα Ντένβερ, ΗΠΑ Κάλγκαρι, Καναδάς Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Όστιν, ΗΠΑ Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ Βαλτιμόρη, ΗΠΑ Στουτγκάρδη, Γερμανία Ρότερνταμ, Ολλανδία Λυών, Γαλλία Ρουρ, Γερμανία Μπουσάν, Νότια Κορέα Ντίσελντορφ, Γερμανία Μέκκα, Σαουδική Αραβία Πόρτο, Πορτογαλία Βουκουρέστι, Ρουμανία Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Ντόχα, Κατάρ

Παρότι οιεξακολουθούν να διαθέτουν δυναμική, η έρευνα δείχνει πτώση στη διεθνή επιθυμία επίσκεψης, κάτι που συνδέεται – όπως αναφέρει η Ipsos – με τη μειωμένη εμπιστοσύνη προς αμερικανικά brands.Η Ασία καλύπτει γρήγορα το χάσμα με την Ευρώπη, με πολλές πόλεις να «εκτοξεύονται» λόγω της έντονης επιστροφής του τουρισμού:, ενώ ηκλείνει τη 20άδα.