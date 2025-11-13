Η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζεις και να ταξιδεύεις - Σε ποια θέση είναι η Αθήνα

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Για την αξιολόγηση εξετάστηκαν πάνω από 270 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου - Οι πόλεις βαθμολογούνται με βάση τη βιωσιμότητα, την ελκυστικότητα και την ευημερία τους, σύμφωνα με το Forbes
Η Ετήσια Έκθεση World’s Best Cities της Resonance Consultancy – μια από τις πιο αναγνωρισμένες παγκοσμίως ως προς την αξιολόγηση αστικών κέντρων – δημοσιεύτηκε και φέτος, αναδεικνύοντας τις πόλεις που συνδυάζουν ιδανικά ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και οικονομική δυναμική.
Στη λίστα που απαντά στο ερώτημα «σε ποια πόλη θα ζούσα, θα εργαζόμουν και θα ταξίδευα ευχαρίστως;» βρίσκεται και η Αθήνα με την ελληνική πρωτεύουσα να βρίσκεται στην 74η θέση.
Παράλληλα, ενσωματώθηκαν 21.000 απαντήσεις από έρευνες σε 30 χώρες, ενώ φέτος προστέθηκαν και δεδομένα από κινεζικές πλατφόρμες όπως Weibo και Xiaohongshu ώστε να αποτυπώνονται «αυθεντικές τοπικές απόψεις».
Οι πόλεις βαθμολογούνται μέσω του Place Power Score, που εξετάζει τρεις άξονες:
Η βρετανική πρωτεύουσα παραμένει στην κορυφή. Κατατάσσεται 1η στον κόσμο στα αεροδρόμια και στις μεγάλες εταιρείες, ενώ συνολικά παίρνει υψηλές βαθμολογίες σε ευημερία, ελκυστικότητα και ποιότητα ζωής.
Το Λονδίνο ανακάμπτει δυναμικά μετά την πανδημία: μόνο το 2024, οι δαπάνες διεθνών επισκεπτών άγγιξαν τα 22 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας Νέα Υόρκη και Ντουμπάι. Ταυτόχρονα, παραμένει κόμβος τεχνολογίας και γαστρονομίας με ρεκόρ Michelin εστιατορίων, ενώ προσελκύει Αμερικανούς αγοραστές σε κατοικίες και εμπορικά ακίνητα.
Η πόλη διαπρέπει σε οικονομική ευημερία, ενώ βρίσκεται στην κορυφή για θέατρα, συναυλίες και μουσεία. Τα έργα υποδομών – από την αναβάθμιση των αεροδρομίων έως νέους πράσινους χώρους – αναδιαμορφώνουν τη μητρόπολη για την επόμενη δεκαετία.
Παρίσι – με εκτεταμένες επενδύσεις λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και ισχυρή τουριστική βιομηχανία που αναμένεται να φτάσει τα 50 δισ. δολάρια έως το 2032.
Τόκιο – ασφάλεια, γαστρονομία και άψογος αστικός σχεδιασμός, με αριθμούς-ρεκόρ στους διεθνείς επισκέπτες.
Μαδρίτη – μεγάλη άνοδος από την περσινή 13η θέση χάρη στη βιώσιμη αναγέννηση της πόλης και την αξιοποίηση χώρων και πάρκων.
Ακολουθούν:
Πώς βγήκε η κατάταξηΓια την αξιολόγηση εξετάστηκαν πάνω από 270 πόλεις με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου σύμφωνα με το Forbes. Η μεθοδολογία στηρίζεται σε εκατοντάδες δείκτες: αεροδρόμια, υποδομές, πολιτισμό, νυχτερινή ζωή, εταιρική παρουσία, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλον, ακόμη και τάσεις στα social media.
- Livability (βιωσιμότητα): καθαρός αέρας, περίπατος, υγεία, επίπεδο διαβίωσης.
- Lovability (ελκυστικότητα): δημοφιλία σε Google Trends και TikTok, μουσεία, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
- Prosperity (ευημερία): οικονομία, μεγάλες εταιρείες, ανεργία, επιχειρηματικό οικοσύστημα.
Λονδίνο: Κορυφαία πόλη στον κόσμο για 11η χρονιά
Νέα Υόρκη: Η καλύτερη αμερικανική πόληΣτη 2η θέση παγκοσμίως βρίσκουμε τη Νέα Υόρκη, που προσπερνά φέτος το Παρίσι.
Η πρώτη πεντάδαΟι πόλεις που συμπληρώνουν το Top-5 είναι:
Η εικόνα για τις ΗΠΑΠέρα από τη Νέα Υόρκη, μόνο το Λος Άντζελες μπαίνει στο Top-20 (12η θέση).
- Μαϊάμι (26)
- Σαν Φρανσίσκο (28)
- Σικάγο (35)
- Ντένβερ, Όστιν και Βαλτιμόρη στις πρώτες 100 θέσεις
Παρότι οι αμερικανικές πόλεις εξακολουθούν να διαθέτουν δυναμική, η έρευνα δείχνει πτώση στη διεθνή επιθυμία επίσκεψης, κάτι που συνδέεται – όπως αναφέρει η Ipsos – με τη μειωμένη εμπιστοσύνη προς αμερικανικά brands.
Η άνοδος της ΑσίαςΗ Ασία καλύπτει γρήγορα το χάσμα με την Ευρώπη, με πολλές πόλεις να «εκτοξεύονται» λόγω της έντονης επιστροφής του τουρισμού: Τόκιο (4), Σιγκαπούρη (6), Σίδνεϊ (11), Σεούλ (13), Πεκίνο (15), Σαγκάη (16), Χονγκ Κονγκ (19), ενώ η Κωνσταντινούπολη κλείνει τη 20άδα.
Αναλυτικά η λίστα με τις 100 καλύτερες πόλεις στον κόσμο
- Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
- Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
- Παρίσι, Γαλλία
- Τόκιο, Ιαπωνία
- Μαδρίτη, Ισπανία
- Σιγκαπούρη
- Ρώμη, Ιταλία
- Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Βερολίνο, Γερμανία
- Βαρκελώνη, Ισπανία
- Σίδνεϊ, Αυστραλία
- Λος Άντζελες, ΗΠΑ
- Σεούλ, Νότια Κορέα
- Άμστερνταμ, Ολλανδία
- Πεκίνο, Κίνα
- Σαγκάη, Κίνα
- Τορόντο, Καναδάς
- Σάο Πάολο, Βραζιλία
- Χονγκ Κονγκ, Κίνα
- Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
- Μελβούρνη, Αυστραλία
- Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη
- Οσάκα, Ιαπωνία
- Όσλο, Νορβηγία
- Στοκχόλμη, Σουηδία
- Μαϊάμι, ΗΠΑ
- Βιέννη, Αυστρία
- Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ
- Μπενγκαλούρου, Ινδία
- Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
- Μόναχο, Γερμανία
- Δουβλίνο, Ιρλανδία
- Κοπεγχάγη, Δανία
- Ζυρίχη, Ελβετία
- Σικάγο, ΗΠΑ
- Μιλάνο, Ιταλία
- Λισαβόνα, Πορτογαλία
- Πράγα, Τσεχία
- Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
- Μουμπάι, Ινδία
- Βανκούβερ, Καναδάς
- Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία
- Βαρσοβία, Πολωνία
- Αμβούργο, Γερμανία
- Σενζέν, Κίνα
- Μόντρεαλ, Καναδάς
- Βουδαπέστη, Ουγγαρία
- Βρυξέλλες, Βέλγιο
- Ριάντ, Σαουδική Αραβία
- Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία
- Μπογκοτά, Κολομβία
- Γκουανγκζού, Κίνα
- Τζακάρτα, Ινδονησία
- Δελχί, Ινδία
- Λας Βέγκας, ΗΠΑ
- Βοστώνη, ΗΠΑ
- Ουάσιγκτον, ΗΠΑ
- Χιούστον, ΗΠΑ
- Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία
- Σαν Χοσέ, ΗΠΑ
- Ελσίνκι, Φινλανδία
- Ορλάντο, ΗΠΑ
- Ταϊπέι, Ταϊβάν
- Φρανκφούρτη, Γερμανία
- Λίμα, Περού
- Ατλάντα, ΗΠΑ
- Σιάτλ, ΗΠΑ
- Περθ, Αυστραλία
- Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο
- Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική
- Κρακοβία, Πολωνία
- Βαλένθια, Ισπανία
- Οτάβα, Καναδάς
- Αθήνα, Ελλάδα
- Σαντιάγο, Χιλή
- Μεδεγίν, Κολομβία
- Κολωνία, Γερμανία
- Ντάλας, ΗΠΑ
- Μπρισμπέιν, Αυστραλία
- Χανγκζού, Κίνα
- Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ
- Χαϊντεραμπάντ, Ινδία
- Τσενγκντού, Κίνα
- Ντένβερ, ΗΠΑ
- Κάλγκαρι, Καναδάς
- Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Όστιν, ΗΠΑ
- Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ
- Βαλτιμόρη, ΗΠΑ
- Στουτγκάρδη, Γερμανία
- Ρότερνταμ, Ολλανδία
- Λυών, Γαλλία
- Ρουρ, Γερμανία
- Μπουσάν, Νότια Κορέα
- Ντίσελντορφ, Γερμανία
- Μέκκα, Σαουδική Αραβία
- Πόρτο, Πορτογαλία
- Βουκουρέστι, Ρουμανία
- Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο
- Ντόχα, Κατάρ
