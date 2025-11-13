Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο - Δύο τραυματίες
Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο - Δύο τραυματίες

Οι τραυματίες είναι οι επιβάτες του αγροτικού

Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο - Δύο τραυματίες
Τροχαίο με λεωφορείο να συγκρούεται με αγροτικό όχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αλίαρτου.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Λιβαδειάς Αλιαρτου στο ύψος της αεροπορικής βάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγείας τους, ενώ οι δύο επιβάτες του αγροτικού τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους

Στο σημείο βρέθηκαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών.


