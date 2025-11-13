Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο - Δύο τραυματίες
Λεωφορείο συγκρούστηκε με αγροτικό στον Αλίαρτο - Δύο τραυματίες
Οι τραυματίες είναι οι επιβάτες του αγροτικού
Τροχαίο με λεωφορείο να συγκρούεται με αγροτικό όχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Αλίαρτου.
Σύμφωνα με το radiothiva.gr το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Λιβαδειάς Αλιαρτου στο ύψος της αεροπορικής βάσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγείας τους, ενώ οι δύο επιβάτες του αγροτικού τραυματίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους
Στο σημείο βρέθηκαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών.
Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός δύο τραυματισμένων ατόμων από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Θήβας – Λειβαδιάς, στο δήμο Αλιάρτου - Θεσπιών Βοιωτίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 13, 2025
