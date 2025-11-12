Βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για την εικαστικό που πυροβόλησε και τραυμάτισε γνωστό οφθαλμίατρο στο Χαλάνδρι
Καταδικάστηκε από το Εφετείο σε 21 χρόνια κάθειρξη - «Το παιδί μου να δω, τίποτα άλλο!»
Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης και στο Εφετείο στην εικαστικό που καταδικάστηκε σε 21 χρόνια κάθειρξη, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πρώην σύζυγό της στο Χαλάνδρι, έπειτα από ενέδρα που φέρεται ότι του έστησε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους.
Όπως αναφέρει ο ALPHA, η 54χρονη σήμερα εικαστικός καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό έπειτα από την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα.
Η 54χρονη γυναίκα είχε αρχικά καταδικαστεί καθώς στις 11 Νοεμβρίου του 2021 είχε πυροβολήσει και τραυματίσει τον πρώην σύντροφό της, γνωστό οφθαλμίατρο, έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι μπροστά στα μάτια της τότε 12χρονης κόρης τους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ίδια μέχρι σήμερα υποστηρίζει πως είναι αθώα. «Ουδόλως ανθρωποκτόνο πρόθεση είχα στις 11/11 . Πήγα με χαρά και λαχτάρα να δω το παιδί μου. Αντιθέτως αυτός μου έστησε την παγίδα, χρησιμοποιώντας το παιδί μου και τον πόνο μου σαν μάνα και την απελπισία που είχα να τη δω ήδη πολλά χρόνια πριν από αυτό».
Στην ερώτηση τίνος ήταν τελικά το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, η εικαστικός απαντά κατηγορηματικά αποδίδοντας το στον πρώην σύντροφό της. «Εκείνου ήταν και τέλος. Θα το λέω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου», δηλώνει χαρακτηριστικά.
Ομόφωνα ένοχη
Όπως αναφέρει ο ALPHA, στο Εφετείο η κατηγορούμενη κρίθηκε ομόφωνα ένοχη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 21 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα αρπαγής ανηλίκου, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία για την οποία της επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο ύψους 5 χιλιάδων ευρώ.
Από την πλευρά της, η 54χρονη χαρακτήρισε άδικη την ποινή που της επιβλήθηκε και δήλωσε πως θα συνεχίσει την παεργία πείνας που έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο μέχρι να καταφέρει να δει ξανά το παιδί της. «Το παιδί μου να δω, τίποτα άλλο!», ξεσπά.
Ο οφθαλμίατρος, θύμα της επίθεσης, δηλώνει δικαιωμένος από την απόφαση της Διακιοσύνης. «Η εμπιστοσύνη μας και η δική μου και της οικογένειάς μου προς τη Δικαιοσύνη επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά δικαιώνοντάς μας και προστατεύοντάς μας και είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον αν χρειαστεί», τονίζει.
