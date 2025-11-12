Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Εταιρείες έκλεβαν επί χρόνια νερό στη Μάνδρα - Τα κρυμμένα ρολόγια και οι απώλεια εσόδου χιλιάδων ευρώ από τον Δήμο
Λαβράκι έβγαλαν οι έλεγχοι της Δημοτικής Αρχής στη Μάνδρα, που αφορούσαν σε καταναλώσεις μεγάλων ποσοτήτων νερού από εταιρείες, που όμως δεν πλήρωναν ούτε ένα ευρώ στον Δήμο.
Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ήρθαν στο φως, επιχείρηση στη Βιομηχανική Ζώνη Μάνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει πάνω από 40.000 κυβικά μέτρα νερού, χωρίς να έχει δηλωμένο υδρόμετρο. Οι οικονομικές απώλειες για τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, καθώς η τεράστια ποσότητα νερού δεν είχε τιμολογηθεί ποτέ.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένους ελέγχους που διενήργησε η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν δέκα αδήλωτα ρολόγια ύδρευσης στη Βιομηχανική Περιοχή, τα οποία παρέμεναν κρυμμένα από το 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, πέντε επιχειρήσεις μεταξύ αυτών και πολυεθνικές είχαν αποκρύψει τα υδρόμετρα κάτω από το οδόστρωμα ή μέσα στις εγκαταστάσεις τους, στερώντας από τον Δήμο σημαντικά δημόσια έσοδα επί σειρά ετών.
Ο Δήμος προχωρά πλέον σε επανυπολογισμό των οφειλών και επιβολή των νόμιμων προσαυξήσεων, ώστε να αποκατασταθεί κάθε ευρώ που ανήκει στους δημότες. Παράλληλα, έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών, με στόχο να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισότιμη μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων.
«Η διαφάνεια δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση. Δεν γίνεται επιχειρήσεις, και μάλιστα πολυεθνικές με τεράστιους τζίρους, να λειτουργούν εις βάρος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, αποκαθιστούμε τη νομιμότητα και προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον» δήλωσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση αυτή «είναι μόνο η αρχή».
Οι έλεγχοι στη Βιομηχανική Ζώνη συνεχίζονται με αυστηρότητα και συνέπεια, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν νέες παρατυπίες. «Κανένα ρολόι δεν θα μείνει θαμμένο, κανένας βιομηχανικός χώρος δεν θα αποκρύπτει δημοτικά τέλη και καμία αδικία δεν θα μείνει αδιόρθωτη» αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.
Πέρα από την οικονομική διάσταση, η υπόθεση αγγίζει και το πεδίο της περιβαλλοντικής ευθύνης. Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, και η σπατάλη του σε βάρος της κοινωνίας συνιστά ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο Δήμος δεσμεύεται να συνεχίσει «με διαφάνεια, δικαιοσύνη και ευθύνη» την προσπάθεια να προστατεύσει τα δημοτικά έσοδα και το πολύτιμο φυσικό πόρο του νερού.
