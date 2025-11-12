Κορυδαλλός: Πού στρέφονται οι έρευνες για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του αρχιφύλακα και τη χειροβομβίδα
Πού στρέφονται οι έρευνες για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του αρχιφύλακα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που το πρωί Τετάρτης έκαψαν στη Νίκαια το αυτοκίνητο ενός αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού και στη συνέχεια έριξαν μία χειροβομβίδα.
Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. όπου, μετά από έρευνα, εντόπισαν τη χειροβομβίδα -που ευτυχώς δεν έσκασε- και λίγα μέτρα μακριά της μία περόνη. Κάτι που σημαίνει πως οι δράστες τράβηξαν την περόνη, έριξαν τη χειροβομβίδα (είναι αμυντικού τύπου) και αυτή, λόγω προφανώς αστοχίας υλικού, δεν ενεργοποιήθηκε.
Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί είναι αν υπήρχαν απειλές ή τυχόν προστριβές του σωφρονιστικού υπαλλήλου με έγκλειστους των φυλακών που θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να του δώσουν κάποιο μήνυμα.
Στο σημείο επιχείρησαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, ενώ η χειροβομβίδα παρελήφθη από στελέχη του Στρατού για περαιτέρω εξέταση.
