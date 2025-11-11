Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Περιστέρια τρώνε από τα πιάτα ασθενών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου - Δείτε βίντεο
Τα πτηνά... συνελήφθησαν να κόβουν βόλτες ανενόχλητα μέσα στους θαλάμους νοσηλείας
Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου όπου περιστέρια τρώνε κυριολεκτικά μέσα από τα πιάτα των ασθενών.
Σε βίντεο που πρόβαλε ο ΑΝΤ1, ένας ασθενής έχει καταγράψει με το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που περιστέρι κόβει... βόλτες ανενόχλητο μέσα σε θάλαμο νοσηλείας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα περιστέρια που κινούνται μέσα στους θαλάμους είναι καθημερινό φαινόμενο και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τρώνε ακόμα και μέσα από τα πιάτα των νοσηλευομένων.
Άλλα, πάλι κινούνται στους διαδρόμους του νοσοκομείου αναζητώντας πεσμένα ψίχουλα για να τραφούν.
Συνοδοί των ασθενών καταγγέλλουν ότι τα περιστέρια δεν εντοπίζονται μόνο στους θαλάμους, αλλά και σε άλλους χώρους, όπως τα εργαστήρια.
Πάντως, η εικόνα αυτή δεν είναι κάτι καινούριο, καθώς τα περιστέρια έχουν εντοπιστεί να έχουν φτιάξει ακόμα και φωλιές στην ψευδοροφή των χώρων του νοσοκομείου του Ρίου.
Μολονότι η διοίκηση του νοσοκομείου αρχικά έκλεισε τις φωλιές και έδιωξε τα περιστέρια, αυτά έφτιαξαν φωλιές πέριξ του νοσηλευτικού ιδρύματος με αποτέλεσμα όταν ανοίγουν τα παράθυρα των θαλάμων αυτά να καιροφυλακτούν για να εισβάλουν.
Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
