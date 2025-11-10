Τι ισχύει με τις διατάξεις του ΝΟΚ στην Κηφισιά - Η απόφαση του ΣτΕ για σοφίτες, κλιμακοστάσια και υπόγεια

Μία απόφαση που ξεκαθαρίζει το τοπίο στην πολεοδομική πρακτική και βάζει τέλος σε χρόνια αβεβαιότητα εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.Με την υπ’ αριθ. 2035/2025 απόφασή του, το ΣτΕ έκρινε νόμιμες τις βασικές διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) που αφορούν τα λεγόμενα «μπόνους δόμησης». Σύμφωνα με την απόφαση, τα κλιμακοστάσια, οι θερμομονωτικοί τοίχοι και οι απολήξεις κλιμακοστασίων δεν υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης, καθώς αποτελούν αναπόσπαστα και απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία ενός κτιρίου. Η κρίση αυτή επιβεβαιώνει τη νομιμότητα πλήθους οικοδομικών αδειών που είχαν εκδοθεί βάσει των κινήτρων του ΝΟΚ και είχαν αμφισβητηθεί δικαστικά.Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι επιτρέπεται η κατασκευή στεγών με σοφίτα, απολήξεων κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων, ακόμη και πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος, καθώς και η δημιουργία ασκεπούς πισίνας, υπό την προϋπόθεση ότι οι κατασκευές αυτές δεν προσομοιάζουν με πρόσθετο όροφο και λαμβάνουν έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.Το μόνο σημείο του ΝΟΚ που κρίθηκε αντισυνταγματικό αφορά την επέκταση των υπογείων πέρα από το περίγραμμα του υπέργειου κτιρίου – και αυτό όχι πανελλαδικά, αλλά μόνο στο παραδοσιακό τμήμα της Κηφισιάς, όπως αυτό καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα του 1987. Το ΣτΕ θεώρησε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα αλλοίωνε τη φυσιογνωμία του παραδοσιακού οικισμού.Η απόφαση χαρακτηρίζεται από τον τεχνικό κόσμο ως «οδηγός» για τη μελλοντική πολεοδομική πρακτική, καθώς ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά κίνητρα. Παράλληλα, ενισχύει τη νομική ασφάλεια των μηχανικών, των ιδιοκτητών και των επενδυτών, που πλέον μπορούν να προχωρούν σε μελέτες και επενδύσεις με σαφείς κανόνες.Η απόφαση αυτή αποκαθιστά τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στην πολεοδομική διαδικασία, τονίζουν παράγοντες της αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι οι σοφίτες, οι απολήξεις και τα ενεργειακά μπόνους του ΝΟΚ αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη λειτουργικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των νέων κτιρίων.