Χριστουγεννιάτικο παζάρι από την ομάδα «Ξεblogάρισμα» στο Γκάζι - Στήριξη για τις μητέρες κρατούμενες και τα παιδιά τους
Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου, στον πολυχώρο «Οργάνωση Γη» (Κωνσταντινουπόλεως 44, Γκάζι) - Οι ώρες λειτουργίας θα είναι 11:00-20:00 το Σάββατο και 11:00-18:00 την Κυριακή, με ελεύθερη είσοδο για όλους
Για 18η χρονιά, η εθελοντική ομάδα «Ξεblogάρισμα» διοργανώνει το καθιερωμένο παζάρι, τα έσοδα του οποίου στηρίζουν τις μητέρες κρατούμενες και τα παιδιά που μεγαλώνουν μαζί τους στις φυλακές Ελεώνα Θήβας.
Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου, λοιπόν, προσκαλεί το κοινό στο χριστουγεννιάτικο παζάρι της, που θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο «Οργάνωση Γη» (Κωνσταντινουπόλεως 44, Γκάζι). Οι ώρες λειτουργίας θα είναι 11:00-20:00 το Σάββατο και 11:00-18:00 την Κυριακή, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
Στο παζάρι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, σπιτικά προϊόντα, βιβλία, ρούχα, κοσμήματα, παιχνίδια και είδη σπιτιού σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Παράλληλα, θα διεξαχθεί λαχειοφόρος αγορά, όπου «κερδίζουν όλοι οι λαχνοί», με δώρα όπως προσκλήσεις για θεατρικές παραστάσεις, θεραπευτικές συνεδρίες, γεύματα σε εστιατόρια, χειροποίητα κοσμήματα, καλλυντικά και βιβλία.
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου της ομάδας, η οποία εδώ και 18 χρόνια στηρίζει τα παιδιά έως 3 ετών που ζουν μαζί με τις κρατούμενες μητέρες τους στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θήβας, καθώς και τις ανήλικες και άπορες κρατούμενες.
Η ομάδα «Ξεblogάρισμα», που ξεκίνησε από κοινότητα bloggers, έχει αναπτύξει σημαντική δράση μέσα στις φυλακές, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Σημαντικά έργα της περιλαμβάνουν τη δημιουργία τραπεζαρίας και καθιστικού για τις ανήλικες κρατούμενες, την επίπλωση του παιδικού επισκεπτηρίου, τη διαμόρφωση παιδικής χαράς στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό της αίθουσας εκδηλώσεων και την αγορά οργάνων γυμναστικής.
Πέρα από τη στήριξη των γυναικείων φυλακών, η ομάδα έχει συνεισφέρει σε προσφυγικές δομές με την αγορά φαρμάκων και τροφίμων, ενώ έχει στηρίξει και μονογονεϊκές οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
Με το ετήσιο χριστουγεννιάτικο παζάρι, το «Ξεblogάρισμα» δίνει για ακόμη μια χρονιά ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης, εθελοντισμού και κοινωνικής ευαισθησίας, στηρίζοντας εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
