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Νέα ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Παντείου και Columbia για τη μελέτη της σύγχρονης Κίνας
Νέα ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Παντείου και Columbia για τη μελέτη της σύγχρονης Κίνας
Η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα διεθνοποίησης για το Πάντειο και ενισχύει τη συμμετοχή του σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα
Τη νέα ακαδημαϊκή συνεργασία του με το Weatherhead East Asian Institute του Columbia University, ενός από τα κορυφαία διεθνή κέντρα για τη μελέτη της Ανατολικής Ασίας, ανακοινώνει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα διεθνοποίησης για το Πάντειο και ενισχύει τη συμμετοχή του σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα.
Πιο αναλυτικά, φέρνει κοντά το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου - το αρχαιότερο διεθνολογικό τμήμα της χώρας - και το Columbia University, δημιουργώντας νέες δυνατότητες συνεργασίας στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη διεθνή ακαδημαϊκή κινητικότητα.
Know China. Know the World.
Πρώτος καρπός της συνεργασίας αποτελεί το νέο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Global China, το οποίο αναπτύσσεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους φοιτητές τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται για την κατανόηση των παγκόσμιων πολιτικών, οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων του 21ου αιώνα μέσα από τη μελέτη της σύγχρονης Κίνας.
Η συνεργασία δημιουργεί επίσης νέες ακαδημαϊκές διαδρομές για τους φοιτητές του προγράμματος, καθώς οι καλύτεροι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφίες διδάκτρων για συνέχιση των σπουδών τους στο Columbia University.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν κοινές ερευνητικές δράσεις, ακαδημαϊκές ανταλλαγές, συνέδρια και θερινά σχολεία, διευρύνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας για φοιτητές και διδάσκοντες.
Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, το Πάντειο Πανεπιστήμιο επενδύει σε ένα ακαδημαϊκό όραμα που ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και συνδέει την Ελλάδα με τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές και γεωπολιτικές συζητήσεις της εποχής μας.
Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2027–2028, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και των λοιπών απαιτούμενων εγκρίσεων.
Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα διεθνοποίησης για το Πάντειο και ενισχύει τη συμμετοχή του σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα.
Πιο αναλυτικά, φέρνει κοντά το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου - το αρχαιότερο διεθνολογικό τμήμα της χώρας - και το Columbia University, δημιουργώντας νέες δυνατότητες συνεργασίας στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη διεθνή ακαδημαϊκή κινητικότητα.
Know China. Know the World.
Πρώτος καρπός της συνεργασίας αποτελεί το νέο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Global China, το οποίο αναπτύσσεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει στους φοιτητές τα αναλυτικά εργαλεία που απαιτούνται για την κατανόηση των παγκόσμιων πολιτικών, οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων του 21ου αιώνα μέσα από τη μελέτη της σύγχρονης Κίνας.
Η συνεργασία δημιουργεί επίσης νέες ακαδημαϊκές διαδρομές για τους φοιτητές του προγράμματος, καθώς οι καλύτεροι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφίες διδάκτρων για συνέχιση των σπουδών τους στο Columbia University.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν κοινές ερευνητικές δράσεις, ακαδημαϊκές ανταλλαγές, συνέδρια και θερινά σχολεία, διευρύνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας για φοιτητές και διδάσκοντες.
Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, το Πάντειο Πανεπιστήμιο επενδύει σε ένα ακαδημαϊκό όραμα που ενισχύει τη διεθνή παρουσία του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και συνδέει την Ελλάδα με τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές και γεωπολιτικές συζητήσεις της εποχής μας.
Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2027–2028, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και των λοιπών απαιτούμενων εγκρίσεων.
Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
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