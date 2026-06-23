Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 29χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αιματηρό επεισόδιο Μαχαίρωμα

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 29χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της

Το θύμα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου και εισήχθη στο χειρουργείο

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: 29χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της
Στράτος Λούβαρης
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Στη σύλληψη μία 29χρονης η οποία κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και τραυμάτισε τον σύντροφό της, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το πρωί της Τρίτης μέσα σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη για ασήμαντη αφορμή. Το 24χρονο θύμα που φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα με το μαχαίρι μεταξύ άλλων στον θώρακα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.

Μετά το περιστατικό η γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την προανάκριση για το περιστατικό έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου.
Στράτος Λούβαρης
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