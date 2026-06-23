Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος

Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί στις 30 Μαΐου, στις 16:18.Σύμφωνα με την προανακριτική διαδικασία και την ομολογία του κατηγορούμενου, εντός της κατοικίας ακολούθησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 45χρονης.Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 43χρονου Σκοπιανού για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.