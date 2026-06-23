Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Σταυρούλα Λεβεντάκη Κρήτη Δολοφονία Έγκλημα

Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος

Με την μέθοδο «blue light» βρήκε το αίμα η ΕΛΑΣ

Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος
Νέα στοιχεία βλέπουν το φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, η οποία να έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 43χρονου Σκοπιανού. Φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού όπου διαπράχθηκε το έγκλημα αποτυπώνουν τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι Αρχές στον χώρο και την ανεύρεση κηλίδων αίματος από την αστυνομία η οποία χρησιμοποίησε την μέθοδο «blue light».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν ακόμη και σε σημεία όπου υπήρχαν χαρτιά και προσωπικά αντικείμενα, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό της κατοικίας εντόπησαν ίχνη αίματος σε διάφορους χώρους, παρά τις προσπάθειες που φέρεται να έγιναν για τον καθαρισμό τους. Όπως προκύπτει, ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει τα στοιχεία του εγκλήματος καθαρίζοντας το σπίτι με σφουγγαρίστρες και απορρυπαντικά.

Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος


Ωστόσο, οι ειδικοί της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη αίματος χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικού υλικού, γνωστές ως «blue light», οι οποίες αποκαλύπτουν ίχνη ακόμη και όταν έχουν προηγηθεί προσπάθειες καθαρισμού.

Τα ευρήματα των ερευνών αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία στη δικογραφία για την υπόθεση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πτυχή της στυγερής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Κρήτης.


Δείτε φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού

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Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος
Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος
Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος
Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος

Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν την άγρια δολοφονία της

Τις τελευταίες εικόνες της  45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκηπριν από τη δολοφονία της στο Βαρύπετρο Χανίων φέρνει στο φως το protothema.gr, μέσα από υλικό κάμερας ασφαλείας που βρίσκεται στη διάθεση των Aρχών.

Στις εικόνες καταγράφεται να κινείται πεζή στην περιοχή, κρατώντας σακούλες με ψώνια, σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία όπου, σύμφωνα με την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, διαπράχθηκε το έγκλημα. Τα αντικείμενα που φέρει εντοπίστηκαν στη συνέχεια εντός της οικίας.


Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος


Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί στις 30 Μαΐου, στις 16:18.

Σύμφωνα με την προανακριτική διαδικασία και την ομολογία του κατηγορούμενου, εντός της κατοικίας ακολούθησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της 45χρονης.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 43χρονου Σκοπιανού για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

Φωτογραφίες μέσα από το σπίτι που δολοφονήθηκε η Σταυρούλα, προσπάθησε να καθαρίσει τα αίματα ο 43χρονος

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