Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Ο Φειδίας Παναγιώτου ψάχνει αστυνομικούς να τον φρουρούν: Αν έχεις πολλά χρόνια εμπειρίας κάνε αίτηση, δείτε βίντεο
Ο Φειδίας Παναγιώτου ψάχνει αστυνομικούς να τον φρουρούν: Αν έχεις πολλά χρόνια εμπειρίας κάνε αίτηση, δείτε βίντεο
Ο ευρωβουλευτής έχει πλέον και την ιδιότητα αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος στην Κύπρο και ζητάει από αστυνομικούς να κάνουν αιτήσεις ώστε να επιλέξει ποιοι θα τον φρουρούν
Με βίντεο που ανέβασε στα social media, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος έχει πλέον και την ιδιότητα αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος στην Κύπρο, ζητάει από αστυνομικούς να κάνουν αιτήσεις ώστε να επιλέξει ποιοι θα είναι αυτοί που θα τον φρουρούν.
Οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο, δικαιούνται φρουρά, στην βάση αξιολόγησης κινδύνου από Επιτροπή Ασφάλειας της Αστυνομίας. Το προνόμιο έχει δεχθεί έντονη κριτική καθώς οι αστυνομικοί που διατίθενται στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ασκούν καθήκοντα οδηγού και προσωπικού βοηθού. Στο παρελθόν αρχηγός πολιτικού κόμματος χρησιμοποιούσε του αστυνομικούς της φρουράς του για ψώνια στο σούπερ μάρκετ και να μαζεύουν ελιές από χωράφι του. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις οι αστυνομικοί ασκούν απλώς καθήκοντα οδηγού, μεταφέροντας ακόμα και τα παιδιά του «φρουρούμενου» στα σχολεία τους.
Το προνόμιο πιθανόν θα αναθεωρηθεί ώστε αν κριθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του πολιτικού αρχηγού, αντί αστυνομικών να διατίθενται απλώς οδηγοί και βοηθοί.
Με τον Φειδία Παναγιώτου υπάρχει ιδιαιτερότητα καθώς τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας λείπει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και συνεπώς οι αστυνομικοί που δεν γίνεται να τον συνοδεύουν στο εξωτερικό, δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας. Ενδεχομένως θα περιοριστούν σε καθήκοντα φύλαξης του γραφείου του ή του σπιτιού του.
Στο βίντεο που ανάρτησε ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρει: «Είσαι αστυνομικός; Αν βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Τώρα που είμαι αρχηγός κόμματος, δικαιούμαι κάποιους αστυνομικούς να τους έχω μαζί μου να με προσέχουν. Αν ενδιαφέρεσαι να είσαι ένας από τους αστυνομικούς που θα με προσέχει και έχεις τα προσόντα, δηλαδή πολλά χρόνια εμπειρίας και αποδείξεις μέσω του βιογραφικού σου ότι μπορείς πραγματικά να με προσέχεις, τότε θα χαρώ να κάνεις αίτηση στον σύνδεσμο».
Οι πολιτικοί αρχηγοί στην Κύπρο, δικαιούνται φρουρά, στην βάση αξιολόγησης κινδύνου από Επιτροπή Ασφάλειας της Αστυνομίας. Το προνόμιο έχει δεχθεί έντονη κριτική καθώς οι αστυνομικοί που διατίθενται στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ασκούν καθήκοντα οδηγού και προσωπικού βοηθού. Στο παρελθόν αρχηγός πολιτικού κόμματος χρησιμοποιούσε του αστυνομικούς της φρουράς του για ψώνια στο σούπερ μάρκετ και να μαζεύουν ελιές από χωράφι του. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις οι αστυνομικοί ασκούν απλώς καθήκοντα οδηγού, μεταφέροντας ακόμα και τα παιδιά του «φρουρούμενου» στα σχολεία τους.
Το προνόμιο πιθανόν θα αναθεωρηθεί ώστε αν κριθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του πολιτικού αρχηγού, αντί αστυνομικών να διατίθενται απλώς οδηγοί και βοηθοί.
Με τον Φειδία Παναγιώτου υπάρχει ιδιαιτερότητα καθώς τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας λείπει στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και συνεπώς οι αστυνομικοί που δεν γίνεται να τον συνοδεύουν στο εξωτερικό, δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας. Ενδεχομένως θα περιοριστούν σε καθήκοντα φύλαξης του γραφείου του ή του σπιτιού του.
Στο βίντεο που ανάρτησε ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρει: «Είσαι αστυνομικός; Αν βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Τώρα που είμαι αρχηγός κόμματος, δικαιούμαι κάποιους αστυνομικούς να τους έχω μαζί μου να με προσέχουν. Αν ενδιαφέρεσαι να είσαι ένας από τους αστυνομικούς που θα με προσέχει και έχεις τα προσόντα, δηλαδή πολλά χρόνια εμπειρίας και αποδείξεις μέσω του βιογραφικού σου ότι μπορείς πραγματικά να με προσέχεις, τότε θα χαρώ να κάνεις αίτηση στον σύνδεσμο».
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