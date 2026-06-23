Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Στο νοσοκομείο 14χρονη στη Γαστούνη μετά από πτώση από ύψος τριών μέτρων
Στο νοσοκομείο 14χρονη στη Γαστούνη μετά από πτώση από ύψος τριών μέτρων
Η ανήλικη εντοπίστηκε από τη μητέρα της – Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Γαστούνη, όταν μια 14χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από ύψος περίπου τριών μέτρων μέσα στο σπίτι της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr , το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η ανήλικη φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Τη 14χρονη εντόπισε η μητέρα της, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην ανήλικη και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Παρά το τραύμα στο κεφάλι και την αιμορραγία που προκλήθηκε από την πτώση, η 14χρονη είχε τις αισθήσεις της και διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.gr , το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η ανήλικη φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Τη 14χρονη εντόπισε η μητέρα της, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην ανήλικη και στη συνέχεια τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Παρά το τραύμα στο κεφάλι και την αιμορραγία που προκλήθηκε από την πτώση, η 14χρονη είχε τις αισθήσεις της και διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή.
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