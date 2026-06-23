Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Άνδρας στην Εύβοια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά
Άνδρας στην Εύβοια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και έβαλε φωτιά
Συναγερμός σε Αστυνομία και Πυροσβεστική - Απειλούσε όσους βρίσκονταν κοντά στην κατοικία
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου στο χωριό Ασμίνιο στην Εύβοια, καθώς ένας 45χρονος άνδρας ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του, μετά από φωτιά που προκάλεσε στον χώρο.
Το περιστατικό έχει λήξει με τη σύλληψη του άνδρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, η φωτιά εκδηλώθηκε στην αυλή της κατοικίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη και κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο.
Ο άνδρας, ωστόσο, παρέμενε μέσα στο σπίτι και, όπως αναφέρουν, οι πληροφορίες είχε αυτοτραυματιστεί, ενώ αρνούταν να βγει παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών που βρίσκονταν στο σημείο. Απειλούσε μάλιστα και όσους βρίσκονταν γύρω από την κατοικία.
Τελικά, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμ για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Το περιστατικό έχει λήξει με τη σύλληψη του άνδρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, η φωτιά εκδηλώθηκε στην αυλή της κατοικίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη και κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο.
Ο άνδρας, ωστόσο, παρέμενε μέσα στο σπίτι και, όπως αναφέρουν, οι πληροφορίες είχε αυτοτραυματιστεί, ενώ αρνούταν να βγει παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των αστυνομικών και των πυροσβεστών που βρίσκονταν στο σημείο. Απειλούσε μάλιστα και όσους βρίσκονταν γύρω από την κατοικία.
Τελικά, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμ για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
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