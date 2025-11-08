ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χάρτης καιρού από το meteo για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Νεφώσεις και πιθανές βροχές πάνω στη διαδρομή

Αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής - Θα μειώνονται πλησιάζοντας προς τον τερματισμό

Χάρτης καιρού από το meteo για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Νεφώσεις και πιθανές βροχές πάνω στη διαδρομή
Mε αρκετές νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών κατά βάση βροχών κατά περιόδους θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Κατά τα άλλα, αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, μειούμενες πλησιάζοντας προς τον τερματισμό.

Παράλληλα θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις περί τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17-19 βαθμούς Κελσίου στο πρώτο μισό της διαδρομής και μεταξύ 20-22 βαθμούς Κελσίου στο δεύτερο μισό.

Στον χάρτη παρουσιάζεται η διαδρομή σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή καθώς και οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται κατά μήκος αυτής, σε ενδεικτικές χρονικές στιγμές:

Χάρτης καιρού από το meteo για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Νεφώσεις και πιθανές βροχές πάνω στη διαδρομή

