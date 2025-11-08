Χάρτης καιρού από το meteo για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Νεφώσεις και πιθανές βροχές πάνω στη διαδρομή
Χάρτης καιρού από το meteo για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Νεφώσεις και πιθανές βροχές πάνω στη διαδρομή
Αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής - Θα μειώνονται πλησιάζοντας προς τον τερματισμό
Mε αρκετές νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών κατά βάση βροχών κατά περιόδους θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Κατά τα άλλα, αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, μειούμενες πλησιάζοντας προς τον τερματισμό.
Παράλληλα θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις περί τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17-19 βαθμούς Κελσίου στο πρώτο μισό της διαδρομής και μεταξύ 20-22 βαθμούς Κελσίου στο δεύτερο μισό.
Στον χάρτη παρουσιάζεται η διαδρομή σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή καθώς και οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται κατά μήκος αυτής, σε ενδεικτικές χρονικές στιγμές:
Κατά τα άλλα, αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, μειούμενες πλησιάζοντας προς τον τερματισμό.
Παράλληλα θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις περί τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17-19 βαθμούς Κελσίου στο πρώτο μισό της διαδρομής και μεταξύ 20-22 βαθμούς Κελσίου στο δεύτερο μισό.
Στον χάρτη παρουσιάζεται η διαδρομή σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή καθώς και οι καιρικές συνθήκες που αναμένονται κατά μήκος αυτής, σε ενδεικτικές χρονικές στιγμές:
Ειδήσεις σήμερα:
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της
Κίλι Σφακιανάκη: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» - Απών ο Νότης
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα