Οπλοφορούσε έξω από κλαμπ της Πάτρας και συνελήφθη - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του
Οπλοφορούσε έξω από κλαμπ της Πάτρας και συνελήφθη - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του
Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη
Συνελήφθη άνδρας που οπλοφορούσε έξω από γνωστό μπαρ στο κέντρο της Πάτρας.
Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε από τους αστυνομικούς τα ξημερώματα Σαββάτου. Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
Οι αστυνομικοί εκτός το όπλο, κατά τον έλεγχο που έκαναν στο σπίτι του, βρήκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, σύμφωνα με το tempo24.news.
Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε έλεγχο και σε ακόμα ένα κλαμπ της Πάτρας χωρίς να εντοπιστεί κάτι.
