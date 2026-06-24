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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ, όλα τα ονόματα
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ, όλα τα ονόματα
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Απόφαση αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
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