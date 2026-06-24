Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ιταλικά
Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ιταλικά
Αύριο, 25/6, αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη
Στο μάθημα των Ιταλικών εξετάστηκαν σήμερα, 24 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026.
- Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Ιταλικών, εδώ.
Σημειώνεται, ότι ως Ειδικό Μάθημα, τα Ιταλικά αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.
Υπενθυμίζεται, ότι απομένει μία ακόμη ημέρα Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ακολουθούν τα Ισπανικά, οπότε και πέφτει η αυλαία της φετινής εξεταστικής διαδικασίας.
- Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Ιταλικών, εδώ.
Σημειώνεται, ότι ως Ειδικό Μάθημα, τα Ιταλικά αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.
Υπενθυμίζεται, ότι απομένει μία ακόμη ημέρα Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ακολουθούν τα Ισπανικά, οπότε και πέφτει η αυλαία της φετινής εξεταστικής διαδικασίας.
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