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Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ιταλικά
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλαδικές 2026 Ειδικά μαθήματα Ιταλικά

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ιταλικά

Αύριο, 25/6, αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ιταλικά
Στο μάθημα των Ιταλικών εξετάστηκαν σήμερα, 24 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις Πανελλαδικές 2026.

- Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Ιταλικών, εδώ

Σημειώνεται, ότι ως Ειδικό Μάθημα, τα Ιταλικά αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα τμήματα ΑΕΙ.

Υπενθυμίζεται, ότι απομένει μία ακόμη ημέρα Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ακολουθούν τα Ισπανικά, οπότε και πέφτει η αυλαία της φετινής εξεταστικής διαδικασίας.

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