Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα Ιταλικά

Στο μάθημα των Ιταλικών εξετάστηκαν σήμερα, 24 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων στις

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Σημειώνεται, ότι ως Ειδικό Μάθημα, τα

αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε

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Υπενθυμίζεται, ότι απομένει μία ακόμη ημέρα Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου, ακολουθούν τα Ισπανικά, οπότε και

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