Στα τέλη του έτους ξεκινά η εμπορική λειτουργία του μεταλλείου των Σκουριών στην Χαλκιδική

Πέρα από τη Χαλκιδική, η Eldorado Gold στρέφει το βλέμμα της και στη Θράκη

του μεταλλείου των Σκουριών ώς το τέλος του έτους, ανακοίνωσαν στελέχη της «Ελληνικός Χρυσός» και της Eldorado Gold σε δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου στη Χαλκιδική. Το κατασκευαστικό έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (κατά 94%), ενώ και η ανοιχτή εξόρυξη έχει προχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας σε βάθος πενήντα μέτρων: από τα 660 στα 610 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους.



Το τρίτο τρίμηνο του 2026 θα ξεκινήσει η αρχική παραγωγή και το τελευταίο τρίμηνο η εμπορική παραγωγή. Εξόρυξη γίνεται ήδη, ενώ αναμένεται να μπει σε λειτουργία και το εργοστάσιο εμπλουτισμού για την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Η επένδυση προβλέπει συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας εξορυκτικής δραστηριότητας. Ύστερα από εννέα χρόνια θα κλείσει το ανοιχτό όρυγμα και θα συνεχιστεί υπόγεια η εξόρυξη. Συνολικά, η ζωή του έργου είναι 20 χρόνια. Στην τελική της φάση, η ανοιχτή εκμετάλλευση θα έχει διάμετρο 700 μέτρων. Το μετάλλευμα που εξορύσσεται θα κατευθύνεται στον σπαστήρα, μετά στον θόλο προθραυσμένου μεταλλεύματος και από εκεί, με τους ταινιόδρομους, στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στο πλυντήριο, απ’ όπου, μετά την τελική επεξεργασία, θα προκύπτει το εμπορεύσιμο συμπύκνωμα χρυσού και χαλκού.







«Το μεταλλείο στις Σκουριές εισέρχεται στην τελική ευθεία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή, όχι μόνο για την “Ελληνικός Χρυσός”, αλλά και για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία συνολικά», τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας, Χρήστος Μπαλάσκας, παρουσιάζοντας τα μεγέθη της επένδυσης, τις προοπτικές του έργου και τη στρατηγική σημασία που αποκτά πλέον η Ελλάδα για την καναδική Eldorado Gold.



«Οι Σκουριές θα αρχίσουν να λειτουργούν στο τέλος του έτους και σήμερα το έργο είναι ολοκληρωμένο κατά 94%», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. «Η επένδυση στις Σκουριές φτάνει τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, από το 2023 και μετά. Μισό δισεκατομμύριο δαπανήθηκε στην πρώτη φάση του έργου. Είναι ένα μέγεθος, που από μόνο του καταδεικνύει τη βαρύτητά του για την ελληνική οικονομία», συμπλήρωσε.







Όπως εξήγησε, ο κ. Μπαλάσκας, περίπου το 40% των συνολικών αποθεμάτων χρυσού που διαθέτει η εταιρεία, παγκοσμίως, βρίσκονται στην Ελλάδα. «Για την Eldorado Gold, η Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο growth story που διαθέτει σήμερα», τόνισε ο πρόεδρος της «Ελληνικός Χρυσός», χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως το σημαντικότερο επενδυτικό πεδίο του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο.



Ένα κοίτασμα παγκόσμιας κλάσης Στις Σκουριές βρίσκεται ένα πορφυρικό κοίτασμα χαλκού και χρυσού, από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα του είδους του στην Ευρώπη. Τα βεβαιωμένα και πιθανά αποθέματα ανέρχονται σε περίπου και 3,6 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού και σε 740.000 τόνους χαλκού, στοιχεία που εξασφαλίζουν πολυετή διάρκεια ζωής στο έργο και σημαντική παραγωγική δυναμική. Οι προβλέψεις για την ετήσια παραγωγή είναι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ετήσια παραγωγή χρυσού εκτιμάται στις 140.000 ουγγιές και η ετήσια παραγωγή χαλκού -κατά μέσο όρο- στις 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού, στο παραγόμενο συμπύκνωμα.



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Από εταιρεία χρυσού σε παραγωγό στρατηγικών μετάλλων Η έναρξη λειτουργίας των Σκουριών αλλάζει ουσιαστικά και το παραγωγικό προφίλ της Eldorado Gold. «Από εταιρεία χρυσού μετατρεπόμαστε σε εταιρεία στρατηγικών μετάλλων», υπογράμμισε ο κ. Μπαλάσκας. Όπως εξήγησε, με την έναρξη της παραγωγής από τις Σκουριές, ο χαλκός θα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της συνολικής μεταλλικής παραγωγής του ομίλου, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας σε ένα μέταλλο που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανικής και ενεργειακής πολιτικής.



Η στρατηγική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την πρόσφατη εξαγορά του μεταλλείου McIlvenna Bay της Eldorado Gold στον Καναδά, καθώς ο όμιλος αναπτύσσει πλέον παράλληλα δύο μεγάλα έργα με παρόμοια χαρακτηριστικά, τόσο στη βόρεια Αμερική, όσο και στην Ελλάδα.



Ο θόλος των Σκουριών, κρίσιμος για την αποφυγή καθυστερήσεων Την τεχνική πρόοδο του έργου παρουσίασε ο διευθυντής εργοταξίου Σκουριών, Λευτέρης Καζατσανίδης. Όπως ανέφερε, εντός του καλοκαιριού ολοκληρώνεται και η κατασκευή του τεράστιου θόλου αποθήκευσης μεταλλεύματος, ενός κρίσιμου έργου υποδομής για τη λειτουργία του μεταλλείου.



Την έναρξη της εμπορικής λειτουργίαςώς το τέλος του έτους, ανακοίνωσαν στελέχη της «Ελληνικός Χρυσός» και της Eldorado Gold σε δημοσιογράφους που επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου στη Χαλκιδική. Το κατασκευαστικό έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (κατά 94%), ενώ και η ανοιχτή εξόρυξη έχει προχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας σε βάθος πενήντα μέτρων: από τα 660 στα 610 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους.Το τρίτο τρίμηνο του 2026 θα ξεκινήσει η αρχική παραγωγή και το τελευταίο τρίμηνο η εμπορική παραγωγή. Εξόρυξη γίνεται ήδη, ενώ αναμένεται να μπει σε λειτουργία και το εργοστάσιο εμπλουτισμού για την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Η επένδυση προβλέπει συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας εξορυκτικής δραστηριότητας. Ύστερα από εννέα χρόνια θα κλείσει το ανοιχτό όρυγμα και θα συνεχιστεί υπόγεια η εξόρυξη. Συνολικά, η ζωή του έργου είναι 20 χρόνια. Στην τελική της φάση, η ανοιχτή εκμετάλλευση θα έχει διάμετρο 700 μέτρων. Το μετάλλευμα που εξορύσσεται θα κατευθύνεται στον σπαστήρα, μετά στον θόλο προθραυσμένου μεταλλεύματος και από εκεί, με τους ταινιόδρομους, στο εργοστάσιο εμπλουτισμού και στο πλυντήριο, απ’ όπου, μετά την τελική επεξεργασία, θα προκύπτει το εμπορεύσιμο συμπύκνωμα χρυσού και χαλκού.Σύμφωνα με την εταιρεία, μετά τη λήξη της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η έκταση θα αποκατασταθεί, με επαναφορά των αδρανών υλικών και δεντροφύτευση. Το πρόγραμμα παράλληλης αποκατάστασης, στα πρότυπα του μεταλλείου Ολυμπιάδας, προβλέπει ότι το περιβάλλον θα επαναφέρεται στην πρότερή του κατάσταση αμέσως μόλις ολοκληρώνεται ένα μέρος της μεταλλευτικής δραστηριότητας, με πλήρη αποκατάσταση του επιφανειακού ορύγματος και λιθογόμωση (ανακύκλωση τελμάτων) για την πλήρωση των υπόγειων στοών. Για την υπόγεια εξόρυξη για την απόληψη του συνολικού κοιτάσματος, γίνονται ήδη δοκιμαστικές πρόδρομες εργασίες. Σε 700 σημεία γίνεται καταγραφή μετρήσεων 15 περιβαλλοντικών παραμέτρων, που δημοσιοποιούνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο.«Το μεταλλείο στις Σκουριές εισέρχεται στην τελική ευθεία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή, όχι μόνο για την “Ελληνικός Χρυσός”, αλλά και για την ελληνική μεταλλευτική βιομηχανία συνολικά», τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας, Χρήστος Μπαλάσκας, παρουσιάζοντας τα μεγέθη της επένδυσης, τις προοπτικές του έργου και τη στρατηγική σημασία που αποκτά πλέον η Ελλάδα για την καναδική Eldorado Gold.«Οι Σκουριές θα αρχίσουν να λειτουργούν στο τέλος του έτους και σήμερα το έργο είναι ολοκληρωμένο κατά 94%», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. «Η επένδυση στις Σκουριές φτάνει τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, από το 2023 και μετά. Μισό δισεκατομμύριο δαπανήθηκε στην πρώτη φάση του έργου. Είναι ένα μέγεθος, που από μόνο του καταδεικνύει τη βαρύτητά του για την ελληνική οικονομία», συμπλήρωσε.Ο κ. Μπαλάσκας υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η πραγματική σημασία του μεταλλείου αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη που θα δημιουργήσει μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του. «Όταν οι Σκουριές περάσουν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, το 40% του συνολικού παγκόσμιου τζίρου της Eldorado Gold θα προέρχεται από την Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Μπαλάσκας, προσθέτοντας ότι τα ελληνικά μεταλλευτικά στοιχεία αποτελούν πλέον από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες του ομίλου.Όπως εξήγησε, ο κ. Μπαλάσκας, περίπου το 40% των συνολικών αποθεμάτων χρυσού που διαθέτει η εταιρεία, παγκοσμίως, βρίσκονται στην Ελλάδα. «Για την Eldorado Gold, η Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο growth story που διαθέτει σήμερα», τόνισε ο πρόεδρος της «Ελληνικός Χρυσός», χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως το σημαντικότερο επενδυτικό πεδίο του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο.Στις Σκουριές βρίσκεται ένα πορφυρικό κοίτασμα χαλκού και χρυσού, από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα του είδους του στην Ευρώπη. Τα βεβαιωμένα και πιθανά αποθέματα ανέρχονται σε περίπου και 3,6 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού και σε 740.000 τόνους χαλκού, στοιχεία που εξασφαλίζουν πολυετή διάρκεια ζωής στο έργο και σημαντική παραγωγική δυναμική. Οι προβλέψεις για την ετήσια παραγωγή είναι εντυπωσιακές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ετήσια παραγωγή χρυσού εκτιμάται στις 140.000 ουγγιές και η ετήσια παραγωγή χαλκού -κατά μέσο όρο- στις 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού, στο παραγόμενο συμπύκνωμα.Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο χαλκός θεωρείται κρίσιμο μέταλλο για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, καθώς χρησιμοποιείται σε δίκτυα ηλεκτρισμού, μπαταρίες, ηλεκτρικά οχήματα και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.Η έναρξη λειτουργίας των Σκουριών αλλάζει ουσιαστικά και το παραγωγικό προφίλ της Eldorado Gold. «Από εταιρεία χρυσού μετατρεπόμαστε σε εταιρεία στρατηγικών μετάλλων», υπογράμμισε ο κ. Μπαλάσκας. Όπως εξήγησε, με την έναρξη της παραγωγής από τις Σκουριές, ο χαλκός θα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της συνολικής μεταλλικής παραγωγής του ομίλου, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της εταιρείας σε ένα μέταλλο που βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανικής και ενεργειακής πολιτικής.Η στρατηγική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την πρόσφατη εξαγορά του μεταλλείου McIlvenna Bay της Eldorado Gold στον Καναδά, καθώς ο όμιλος αναπτύσσει πλέον παράλληλα δύο μεγάλα έργα με παρόμοια χαρακτηριστικά, τόσο στη βόρεια Αμερική, όσο και στην Ελλάδα.Την τεχνική πρόοδο του έργου παρουσίασε ο διευθυντής εργοταξίου Σκουριών, Λευτέρης Καζατσανίδης. Όπως ανέφερε, εντός του καλοκαιριού ολοκληρώνεται και η κατασκευή του τεράστιου θόλου αποθήκευσης μεταλλεύματος, ενός κρίσιμου έργου υποδομής για τη λειτουργία του μεταλλείου.

Ο θόλος έχει ύψος 45 μέτρα και διάμετρο 90 μέτρα και θα λειτουργεί ως χώρος προσωρινής αποθήκευσης του προθραυσμένου μεταλλεύματος, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη τροφοδοσία του εργοστασίου εμπλουτισμού, ακόμη και σε περιπτώσεις συντήρησης ή προσωρινής διακοπής λειτουργίας των ταινιοδρόμων και κυρίως του σπαστήρα.



Η Ολυμπιάδα παραμένει η παραγωγική καρδιά της μεταλλευτικής δραστηριότητας Την ίδια στιγμή, η Ολυμπιάδα συνεχίζει να αποτελεί τη βασική παραγωγική μονάδα της «Ελληνικός Χρυσός». Σήμερα, η παραγωγή συμπυκνωμάτων ανέρχεται περίπου στους 500.000 τόνους ετησίως, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει αύξηση στους 650.000 τόνους έως το 2027.



Στο κοίτασμα της Ολυμπιάδας παράγονται συμπυκνώματα που περιέχουν χρυσό, άργυρο, μόλυβδο και ψευδάργυρο. Η ετήσια παραγωγή χρυσού κινείται περί τις 60.000 ουγγιές και η ετήσια παραγωγή αργύρου κινείται στο 1,2 εκατομμύρια ουγγιές, ενώ η παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου και ψευδαργύρου κυμαίνεται μεταξύ 12.000 και 13.000 τόνων.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ο σημερινός κύκλος εργασιών της «Ελληνικός Χρυσός» ανέρχεται περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, προερχόμενος σχεδόν αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της Ολυμπιάδας, καθώς οι Σκουριές βρίσκονται ακόμη στη φάση ολοκλήρωσης της κατασκευής. Το μεταλλείο διαθέτει εκτιμώμενο υπόλοιπο ζωής 16 ετών και έχει δεχθεί επενδύσεις που προσεγγίζουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η περιβαλλοντική αποκατάσταση, όπως τονίστηκε, αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της. Μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί και απορρυπανθεί περίπου 4,8 εκατομμύρια τόνοι ιστορικών παλιών τελμάτων, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.



Στα μεταλλεία της ΒΑ Χαλκιδικής, μαζί με τους εργαζόμενους των εργολάβων, εργάζονται 5200 άτομα. Με την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής φάσης και τη μετάβαση στην κανονική λειτουργία του έργου, ο αριθμός αυτός θα αναπροσαρμοστεί, ωστόσο η εταιρεία εκτιμά ότι θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα.



Το επόμενο βήμα στη Θράκη Πέρα από τη Χαλκιδική, η Eldorado Gold στρέφει το βλέμμα της και στη Θράκη. Η επένδυση στο έργο του Λόφου Περάματος, μέσω της «Μεταλλεία Θράκης» ανέρχεται σε 430 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έχει ήδη υποβάλει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για την αδειοδοτική διαδικασία ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον επόμενο μεγάλο επενδυτικό σταθμό της Eldorado Gold στην Ελλάδα.



Παράλληλα, στην περιοχή των Σαπών συνεχίζονται από τη «Μεταλλευτική Θράκης» οι σχεδιασμοί για ερευνητικά προγράμματα που θα μπορούσαν να αναδείξουν νέες μεταλλευτικές προοπτικές στη Θράκη.



Η οικονομική διάσταση της επένδυσης Η οικονομική διάσταση της επένδυσης της Eldorado Gold αποτυπώνεται στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Το σύνολο των επενδύσεων που υλοποιούνται στα «Μεταλλεία Κασσάνδρας», σε Σκουριές και Ολυμπιάδα, θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.



Η συνεισφορά της δραστηριότητας στα δημόσια οικονομικά του κράτους έχει ως εξής: μέχρι σήμερα, τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη λειτουργία των μεταλλείων ανέρχονται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε ορίζοντα ζωής του έργου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.



Έσοδα έρχονται και από τα μεταλλευτικά τέλη που καταβάλλονται από την εταιρεία, ανεξάρτητα από την κερδοφορία της. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν αποδοθεί 55 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη, τα οποία προκύπτουν από κάθε τιμολόγιο εξαγωγής μεταλλευτικών προϊόντων. Από αυτά, 22 εκατομμύρια ευρώ έχουν κατευθυνθεί απευθείας στον Δήμο Αριστοτέλη, έναν δήμο περίπου 18.000 κατοίκων, δίνοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων υποδομής και τοπικής ανάπτυξης.



Σε ό,τι αφορά το αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, όπως ειπώθηκε, οι δαπάνες προς Έλληνες προμηθευτές έχουν ήδη φτάσει τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν συνολικά στα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της ζωής της εκμετάλλευσης των μεταλλείων. Παράλληλα, οι εξαγωγές των Μεταλλείων Κασσάνδρας έχουν ήδη αγγίξει τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με την πρόβλεψη να ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος χρόνου.



Η λειτουργία των Σκουριών αναμένεται να ενισχύσει θεαματικά τα εξαγωγικά μεγέθη της χώρας. Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, μόνο η Ολυμπιάδα πραγματοποίησε την προηγούμενη χρονιά εξαγωγές ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις σημερινές διεθνείς τιμές χρυσού και χαλκού, οι Σκουριές σε πλήρη λειτουργία εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετήσιων εξαγωγών.



Η συνολική συνεισφορά της δραστηριότητας στο ελληνικό ΑΕΠ υπολογίζεται σε 550 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από αυτά, περίπου 340 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να παραμένουν στην οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ θα ενισχύουν άμεσα την οικονομία της Χαλκιδικής και την περιφερειακή ανάπτυξη.



Σε ό,τι αφορά την επίδραση στην απασχόληση, σήμερα στα Μεταλλεία Κασσάνδρας απασχολούνται περίπου 5200 εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 77% προέρχεται από την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πλήρης λειτουργία του έργου θα στηρίζει συνολικά 8600 θέσεις πλήρους απασχόλησης --άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες. Για κάθε μία άμεση θέση εργασίας που δημιουργείται από την «Ελληνικός Χρυσός», εκτιμάται ότι υποστηρίζονται επιπλέον 4,7 θέσεις στην υπόλοιπη οικονομία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.



Αναφορικά με τη μισθοδοσία, ο μέσος μισθός βρίσκεται περίπου 67% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ελληνικής βιομηχανίας και αντιστοιχεί σε περίπου δυόμισι φορές τον κατώτατο μισθό.



Όπως επισημάνθηκε στην παρουσίαση, η «Ελληνικός Χρυσός» αναπτύσσει τις δράσεις της, συνεχίζοντας το νήμα ιστορικής μεταλλευτικής δραστηριότητας που αδιαλείπτως υπάρχει στην περιοχή από την αρχαιότητα, με σύγχρονους όρους, με τεχνογνωσία και με σεβασμό στο περιβάλλον, συμβάλλοντας με θετικό οικονομικό αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας και στην τοπική κοινωνία.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ