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Εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου
ΕΛΛΑΔΑ
Ανδρέας Παπανδρέου Καλέντζι Αχαΐα

Εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου

Το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας, τόπο καταγωγής του

Εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου
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Τριάντα χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου συμπληρώνονται φέτος και σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 19:00, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας, τόπο καταγωγής του.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:

19:00 έναρξη

Χαιρετισμοί:
Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου,
Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου.

Αφιερωματικό βίντεο

Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές.

Εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου
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Μιλούν για τον Ανδρέα Παπανδρέου:

– Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας,

– Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 1919 και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου 1996
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