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Ταξιδεύουν κάνοντας κουπί σε μονόξυλο σκάφος: Ξεκίνησαν από την Αλεξανδρούπολη, έφτασαν στη Λήμνο και θα καταλήξουν στον Βόλο
Ταξιδεύουν κάνοντας κουπί σε μονόξυλο σκάφος: Ξεκίνησαν από την Αλεξανδρούπολη, έφτασαν στη Λήμνο και θα καταλήξουν στον Βόλο
Πρόκειται για τη διεθνή επιστημονική αποστολή «Monoxylon V 2026», μια μοναδική προσπάθεια που γεφυρώνει τη σύγχρονη επιστήμη με την πειραματική αρχαιολογία
Στην παραλία της Νέας Μαδύτου στη Μύρινα της Λήμνου εμφανίστηκε την Τρίτη ένα ξύλινο σκάφος με 22 άνδρες να τραβούν κουπί, θυμίζοντας ναυτικούς της νεολιθικής περιόδου.
Πρόκειται για τη διεθνή επιστημονική αποστολή «Monoxylon V 2026», μια μοναδική προσπάθεια που γεφυρώνει τη σύγχρονη επιστήμη με την πειραματική αρχαιολογία.
Το ταξίδι αυτών των σύγχρονων «Αργοναυτών» ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου στις 08:00 από την Αλεξανδρούπολη. Πρώτος σταθμός τους ήταν η Σαμοθράκη, και την Τρίτη, το σκάφος κατέπλευσε στη Λήμνο. Για να φτάσουν στο νησί οι 22 κωπηλάτες χρειάστηκε να παλέψουν με τα κύματα του ανοιχτού πελάγους για περισσότερες από 15 ώρες, αποδεικνύοντας τις τεράστιες αντοχές του ανθρώπινου σθένους αλλά και τις δυνατότητες των αρχαίων πλεούμενων.
Το συγκεκριμένο πλεούμενο είναι μονόξυλο. Είναι δηλαδή φτιαγμένο ολόκληρο από ένα μόνο κομμάτι κορμού δέντρου. Η ιδέα και το σχέδιο βασίστηκαν σε ένα αρχαιολογικό εύρημα της Νεολιθικής περιόδου από την ιταλική λίμνη Bracciano, ενώ παρόμοια κομμάτια έχουν βρεθεί και στην Ελλάδα.
Η ομάδα αυτή έχει πίσω της μια ιστορία 30 χρόνων, αφού έχουν ξανακάνει τέτοια ταξίδια το 1995, το 1998, το 2019 και το 2023. Σκοπός τους είναι να δουν στην πράξη πώς ταξίδευαν οι άνθρωποι πριν από 9.000 χρόνια στο Αιγαίο. Μέσα από αυτό το πείραμα, οι επιστήμονες μετράνε την ταχύτητα, τη χωρητικότητα για ανθρώπους και ζώα, το πώς βοηθάει το πανί με τον άνεμο και ποια κουπιά αποδίδουν καλύτερα.
Μαζί τους συνεργάζονται στενά και Έλληνες αρχαιολόγοι, ενώ όλη η προσπάθεια καταγράφεται για μια διεθνή ταινία-ντοκιμαντέρ, που για πρώτη φορά θα έχει και σκηνές μυθοπλασίας για να μας δείξει πώς ακριβώς ήταν η ζωή τότε.
Αν όλα πάνε καλά με τον καιρό, θα συνεχίσουν για Αλόννησο, Σκόπελο και τελικό προορισμό τον Βόλο.
Πρόκειται για τη διεθνή επιστημονική αποστολή «Monoxylon V 2026», μια μοναδική προσπάθεια που γεφυρώνει τη σύγχρονη επιστήμη με την πειραματική αρχαιολογία.
Το ταξίδι αυτών των σύγχρονων «Αργοναυτών» ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου στις 08:00 από την Αλεξανδρούπολη. Πρώτος σταθμός τους ήταν η Σαμοθράκη, και την Τρίτη, το σκάφος κατέπλευσε στη Λήμνο. Για να φτάσουν στο νησί οι 22 κωπηλάτες χρειάστηκε να παλέψουν με τα κύματα του ανοιχτού πελάγους για περισσότερες από 15 ώρες, αποδεικνύοντας τις τεράστιες αντοχές του ανθρώπινου σθένους αλλά και τις δυνατότητες των αρχαίων πλεούμενων.
Το συγκεκριμένο πλεούμενο είναι μονόξυλο. Είναι δηλαδή φτιαγμένο ολόκληρο από ένα μόνο κομμάτι κορμού δέντρου. Η ιδέα και το σχέδιο βασίστηκαν σε ένα αρχαιολογικό εύρημα της Νεολιθικής περιόδου από την ιταλική λίμνη Bracciano, ενώ παρόμοια κομμάτια έχουν βρεθεί και στην Ελλάδα.
Η ομάδα αυτή έχει πίσω της μια ιστορία 30 χρόνων, αφού έχουν ξανακάνει τέτοια ταξίδια το 1995, το 1998, το 2019 και το 2023. Σκοπός τους είναι να δουν στην πράξη πώς ταξίδευαν οι άνθρωποι πριν από 9.000 χρόνια στο Αιγαίο. Μέσα από αυτό το πείραμα, οι επιστήμονες μετράνε την ταχύτητα, τη χωρητικότητα για ανθρώπους και ζώα, το πώς βοηθάει το πανί με τον άνεμο και ποια κουπιά αποδίδουν καλύτερα.
Μαζί τους συνεργάζονται στενά και Έλληνες αρχαιολόγοι, ενώ όλη η προσπάθεια καταγράφεται για μια διεθνή ταινία-ντοκιμαντέρ, που για πρώτη φορά θα έχει και σκηνές μυθοπλασίας για να μας δείξει πώς ακριβώς ήταν η ζωή τότε.
Αν όλα πάνε καλά με τον καιρό, θα συνεχίσουν για Αλόννησο, Σκόπελο και τελικό προορισμό τον Βόλο.
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