Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες για τις κινήσεις του Σκοπιανού αφού σκότωσε την Σταυρούλα: Τα ίχνη αίματος και η διαδρομή με το βαν για να κρύψει τη σορό της
Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες για τις κινήσεις του Σκοπιανού αφού σκότωσε την Σταυρούλα: Τα ίχνη αίματος και η διαδρομή με το βαν για να κρύψει τη σορό της
Καρέ καρέ όσα έκανε ο Σκοπιανός δολοφόνος - Χάρτης με τη διαδρομή που ακολούθησε - Δείτε φωτογραφίες ντοκουμέντα
Καρέ καρέ καταγράφονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την άγρια δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη οι κινήσεις του Σκοπιανού που συνελήφθη και ομολόγησε το έγκλημα.
Εκτός από τις αντιφάσεις που τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο των βασικών «υπόπτων», οι ερευνητές κατάφεραν, μέσα από κάμερες της περιοχής, να αποκωδικοποιήσουν και τις κινήσεις του μπλε βαν με το οποίο μετέφερε τη σορό της άτυχης γυναίκας.
Ειδικότερα, οι κάμερες έδειξαν ότι ο κατηγορούμενος την ημέρα της δολοφονίας (30 Μαΐου) εξήλθε από το σπίτι του με το βαν στις 18:29:11 (ώρα καταγραφικού 17:51:12) και επέστρεψε σε αυτό στις 18:44:57 ώρα πραγματική (ώρα καταγραφικού 18:06:57).
Οι αστυνομικοί αναλύοντας τις εικόνες από κάμερες της περιοχής διαπίστωσαν πως κατευθυνόταν προς την περιοχή Μουρνιών Χανίων.
Η διαδρομή που έκανε ο καθ’ ομολογίαν δράστης με το βαν εκείνη την ημέρα.
Από την έρευνα που έγινε στο μπλε βαν ελήφθησαν επτά δείγματα βιολογικού υλικού από επιφάνειες καθίσματος συνοδηγού, ζώνης ασφαλείας συνοδηγού, χειρολαβών θυρών (εσωτερικά και εξωτερικά) και ανιχνεύθηκαν τέσσερις κηλίδες καστανέρυθρης απόχρωσης στην επιφάνεια δαπέδου εσωτερικά αποθηκευτικού χώρου (πλαστικών μερών πατώματος) και στην επιφάνεια αριστερού οριζόντιου πλαισίου εσωτερικά αποθηκευτικού χώρου. Στη συνέχεια βρέθηκαν ακόμη επτά ίχνη.
Εκτός από τις αντιφάσεις που τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο των βασικών «υπόπτων», οι ερευνητές κατάφεραν, μέσα από κάμερες της περιοχής, να αποκωδικοποιήσουν και τις κινήσεις του μπλε βαν με το οποίο μετέφερε τη σορό της άτυχης γυναίκας.
Η διαδρομή του ΣκοπιανούΌπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος που, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ανήκαν στη 45χρονη.
Ειδικότερα, οι κάμερες έδειξαν ότι ο κατηγορούμενος την ημέρα της δολοφονίας (30 Μαΐου) εξήλθε από το σπίτι του με το βαν στις 18:29:11 (ώρα καταγραφικού 17:51:12) και επέστρεψε σε αυτό στις 18:44:57 ώρα πραγματική (ώρα καταγραφικού 18:06:57).
Οι αστυνομικοί αναλύοντας τις εικόνες από κάμερες της περιοχής διαπίστωσαν πως κατευθυνόταν προς την περιοχή Μουρνιών Χανίων.
Η διαδρομή που έκανε ο καθ’ ομολογίαν δράστης με το βαν εκείνη την ημέρα.
Από την έρευνα που έγινε στο μπλε βαν ελήφθησαν επτά δείγματα βιολογικού υλικού από επιφάνειες καθίσματος συνοδηγού, ζώνης ασφαλείας συνοδηγού, χειρολαβών θυρών (εσωτερικά και εξωτερικά) και ανιχνεύθηκαν τέσσερις κηλίδες καστανέρυθρης απόχρωσης στην επιφάνεια δαπέδου εσωτερικά αποθηκευτικού χώρου (πλαστικών μερών πατώματος) και στην επιφάνεια αριστερού οριζόντιου πλαισίου εσωτερικά αποθηκευτικού χώρου. Στη συνέχεια βρέθηκαν ακόμη επτά ίχνη.
Από την πρώτη στιγμή ο δράστης προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές. Τον πρόδωσαν όμως οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε με βασικότερη αυτή που αφορούσε στη μέρα του εγκλήματος.
Συγκεκριμένα, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πότε είδε τελευταία φορά τη Σταυρούλα, εκείνος απάντησε:
«Την είδα την ημέρα που θεωρείται ότι εξαφανίστηκε, 29-05-2026.Ήρθε από μόνη της στο σπίτι μου. Ήρθε γύρω στις 16:45 και έκατσε για δυο – τρία λεπτά. Σίγουρα όχι πάνω από τρία λεπτά… Κρατούσε δυο πλαστικές σακούλες, οι οποίες δε γνωρίζω τι είχαν μέσα, ήταν χρωματιστές, δεν ήταν διάφανες και μια μικρή, μιας χρήσεως διάφανη σακούλα που μέσα είχε 4-6 αυγά. Μετά έμαθα από τον αδερφό της, ότι της τα είχε δώσει ένας Αλβανός που της κάνει διάφορες δουλειές».
Κατά τη συμπληρωματική του εξέταση, δύο ημέρες αργότερα, όταν του έγινε η ερώτηση: «Υπάρχει πιθανότητα η Σταυρούλα να σε επισκέφθηκε την 30/05 και όχι την 29/05; Πώς θυμάσαι σίγουρα την ημέρα;».
Εκείνος απάντησε: «Το θυμάμαι γιατί το ανέφερα και στη γυναίκα μου το βράδυ της 29-05-2026, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ότι είχε έρθει η Σταυρούλα και τσέκαρε το σπίτι. Το ίδιο είπα και στον αδερφό της Σταυρούλας τον Γιάννη, όταν μου τηλεφώνησε γύρω στις 3 ή 4 Ιουνίου και με ρωτούσε για την αδερφή του αν την έχω δει. Με ρώτησε αν την έχω δει και μου είπε ότι εξαφανίστηκε η παλαβή. Εγώ τότε του ανέφερα ότι 29-05 είχε έρθει για να δει το σπίτι και εκείνος μου είπε "Θα γκρεμίσεις τους τοίχους; Τι μπορείς να κάνεις σε ένα σπίτι”».
Αντιθέτως, ο αδερφός της Σταυρούλας, ανέφερε πως η αδερφή του είχε φύγει από το σπίτι της στις 30 Μαΐου και όχι στις 29: «… στις 30-05-2026 και όχι στις 29-05-2026 που δήλωσα αρχικά, η αδελφή μου έχει φύγει από το σπίτι της, καθώς νωρίτερα εκείνη την ημέρα και περίπου στις 14:00 είχε περάσει από την περιοχή του Βαρύπετρου ώστε να πληρώσει ένα εργάτη και έκτοτε εξαφανίστηκε και απενεργοποίησε και το κινητό της τηλέφωνο».
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