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«Η Αθήνα έπαθε έμφραγμα»: Επίθεση Μπακογιάννη για το κλείσιμο δρόμων λόγω αγώνα δρόμου
«Η Αθήνα έπαθε έμφραγμα»: Επίθεση Μπακογιάννη για το κλείσιμο δρόμων λόγω αγώνα δρόμου
Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε λόγο για εκτεταμένο κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα χθες βράδυ και τόνισε ότι οι βασικές οδικές αρτηρίες δεν πρέπει να κλείνουν σε εργάσιμες ώρες
Επίθεση για την απόφαση του Δήμου Αθηναίων να κλείσουν βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης για τη διεξαγωγή αγώνα δρόμου εξαπολύει ο Κώστας Μπακογιάννης, κάνοντας λόγο για εικόνα απόλυτου κυκλοφοριακού εγκλωβισμού.
Όπως αναφέρει, «χθες το βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα», σημειώνοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι στο δημοτικό συμβούλιο είχε διαφωνήσει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη απόφαση, επισημαίνοντας ότι το κλείσιμο δρόμων σε εργάσιμες ημέρες και ώρες δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή.
«Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η καθημερινότητα εργαζομένων, επαγγελματιών και επισκεπτών δεν πρέπει να παραλύει.
Κλείνοντας, ο Κώστας Μπακογιάννης διευκρινίζει ότι οι διοργανώσεις είναι καλοδεχούμενες, ωστόσο η ταλαιπωρία των πολιτών δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Χθες το βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα.
Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος βασικών οδικών αρτηριών για έναν αγώνα δρόμου.
Στο δημοτικό συμβούλιο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση.
Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο. Η καθημερινότητα των Αθηναίων, των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών δεν μπορεί να παραλύει.
Ασφαλώς όλες οι διοργανώσεις είναι ευπρόσδεκτες. Η ταλαιπωρία των Αθηναίων όμως δεν είναι».
Όπως αναφέρει, «χθες το βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα», σημειώνοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι στο δημοτικό συμβούλιο είχε διαφωνήσει και καταψηφίσει τη συγκεκριμένη απόφαση, επισημαίνοντας ότι το κλείσιμο δρόμων σε εργάσιμες ημέρες και ώρες δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή.
«Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η καθημερινότητα εργαζομένων, επαγγελματιών και επισκεπτών δεν πρέπει να παραλύει.
Κλείνοντας, ο Κώστας Μπακογιάννης διευκρινίζει ότι οι διοργανώσεις είναι καλοδεχούμενες, ωστόσο η ταλαιπωρία των πολιτών δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Χθες το βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα.
Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος βασικών οδικών αρτηριών για έναν αγώνα δρόμου.
Στο δημοτικό συμβούλιο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση.
Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν εργάσιμες ημέρες και ώρες για κανένα λόγο. Η καθημερινότητα των Αθηναίων, των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών δεν μπορεί να παραλύει.
Ασφαλώς όλες οι διοργανώσεις είναι ευπρόσδεκτες. Η ταλαιπωρία των Αθηναίων όμως δεν είναι».
Χθες το βράδυ η Αθήνα έπαθε έμφραγμα.— Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) June 24, 2026
Εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας του κλεισίματος βασικών οδικών αρτηριών για έναν αγώνα δρόμου.
Στο δημοτικό συμβούλιο διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε τη συγκεκριμένη απόφαση.
Οι δρόμοι της πόλης δεν πρέπει να κλείνουν… pic.twitter.com/7FFOgVx3E1
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