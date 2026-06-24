«Η Αθήνα έπαθε έμφραγμα»: Επίθεση Μπακογιάννη για το κλείσιμο δρόμων λόγω αγώνα δρόμου

Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε λόγο για εκτεταμένο κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα χθες βράδυ και τόνισε ότι οι βασικές οδικές αρτηρίες δεν πρέπει να κλείνουν σε εργάσιμες ώρες