Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 22 διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Ιούλιο

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ





Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια.







-Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό



-Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη







-Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο



-Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας



Κλείσιμο



-Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία



-Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις



-Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία



Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ( ΔΥΠΑ ) συνεχίζει τα Εργαστήρια Συμβουλευτικής και τον Ιούλιο, με στόχο να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.Τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια.Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:-Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό-Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη-Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας-Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο-Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας-Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO-Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία-Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις-Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

-Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)



-Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον



-Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δημιουργία Βιογραφικού.



Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα με τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση, εδώ.