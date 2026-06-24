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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
ΕΛΛΑΔΑ
Βιβλιοθήκες Υπουργείο Παιδείας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

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