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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
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Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.
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