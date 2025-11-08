Αγρίνιο: Προβλήματα από τις βροχές - Πλημμύρισαν δρόμοι, μπήκαν νερά σε σπίτια, δείτε βίντεο
Αγρίνιο: Προβλήματα από τις βροχές - Πλημμύρισαν δρόμοι, μπήκαν νερά σε σπίτια, δείτε βίντεο
Εννέα επιχείρησης άντλησης υδάτων από σπίτια - Επί ποδός οι αρχές
Προβλήματα προκλήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου από τις βροχές που σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πλημμύρισαν χωράφια, μπήκαν νερά σε σπίτια και υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε αγροτικούς δρόμους.
Στην περιοχή επιχειρούν μηχανήματα του δήμου, δυο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Αγρινίου με μεγάλη δύναμη ενώ η Τροχαία είναι επι ποδός.
Σε Καλύβια, Νεάπολη και Μεγάλη Χώρα χωράφια πλημμύρισαν και καλλιέργειες καταστράφηκαν. Προέκυψαν μικρές υπερχειλίσεις σε Πλατανόρεμα και Καλαμόρεμα. Αντλήσεις υδάτων έγιναν και σε τέσσερα σπίτια στα Ρουσεϊκα και σε πέντε στα Καλύβια.
Επίσης σε σημεία του οδικού δικτύου, όπως οι διασταυρώσεις Σταλίκα και Τριαντέικα, υπήρξε συσσώρευση υδάτων. Mεγάλη προσοχή απαιτείται στο δρόμο από Τριαντέικα προς Νεάπολη στην Ε.Ο.Αγρινίου-Εμπεσού.
Νερά επίσης συσσωρεύτηκαν σε σημεία έξω από το Ειδικό σχολείο Νεάπολης, πλησίον των Αποθηκών Παπαστράτου στη Μεγάλη Χώρα όπου ακινητοποίηθηκε όχημα ενώ πρόβλημα υπήρξε και στο γυμναστήριο των σχολείων στην οδό Μαβίλη του Αγρινίου όπου από σημεία της οροφής έσταζαν νερά μη επιτρέποντας τις προπονήσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Καβγάς Γκλέτσου - Χρηστίδου on air: «Μου στήσατε παγίδα» - «Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά»
Σταγόνες Ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη: Τα κατσίκια και οι νεκροί της Μάχης του Μαραθώνα
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πλημμύρισαν χωράφια, μπήκαν νερά σε σπίτια και υπήρξαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε αγροτικούς δρόμους.
Στην περιοχή επιχειρούν μηχανήματα του δήμου, δυο συνεργεία της ΕΜΟΔΕ Πάτρας και επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Αγρινίου με μεγάλη δύναμη ενώ η Τροχαία είναι επι ποδός.
Σε Καλύβια, Νεάπολη και Μεγάλη Χώρα χωράφια πλημμύρισαν και καλλιέργειες καταστράφηκαν. Προέκυψαν μικρές υπερχειλίσεις σε Πλατανόρεμα και Καλαμόρεμα. Αντλήσεις υδάτων έγιναν και σε τέσσερα σπίτια στα Ρουσεϊκα και σε πέντε στα Καλύβια.
Επίσης σε σημεία του οδικού δικτύου, όπως οι διασταυρώσεις Σταλίκα και Τριαντέικα, υπήρξε συσσώρευση υδάτων. Mεγάλη προσοχή απαιτείται στο δρόμο από Τριαντέικα προς Νεάπολη στην Ε.Ο.Αγρινίου-Εμπεσού.
Νερά επίσης συσσωρεύτηκαν σε σημεία έξω από το Ειδικό σχολείο Νεάπολης, πλησίον των Αποθηκών Παπαστράτου στη Μεγάλη Χώρα όπου ακινητοποίηθηκε όχημα ενώ πρόβλημα υπήρξε και στο γυμναστήριο των σχολείων στην οδό Μαβίλη του Αγρινίου όπου από σημεία της οροφής έσταζαν νερά μη επιτρέποντας τις προπονήσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Καβγάς Γκλέτσου - Χρηστίδου on air: «Μου στήσατε παγίδα» - «Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά»
Σταγόνες Ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη: Τα κατσίκια και οι νεκροί της Μάχης του Μαραθώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα