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Εμπορία ανθρώπων: 773 ενήλικες και 108 παιδιά θύματα το 2025 στην Ελλάδα
Εμπορία ανθρώπων: 773 ενήλικες και 108 παιδιά θύματα το 2025 στην Ελλάδα
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε κατά την συνεδρίαση της υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων ότι «η προστασία των θυμάτων ξεκινά από την αναγνώρισή τους»
Το 2025 τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ανήλθαν σε 881, εκ των οποίων τα 773 αφορούσαν ενήλικες και τα 108 παιδιά, τόνισε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, σε συνεδρίαση της υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων και επισήμανε ότι «το trafficking εξελίσσεται διαρκώς, με αυξημένες περιπτώσεις εργασιακής εκμετάλλευσης, εξαναγκασμού σε εγκληματικές δραστηριότητες και άλλων μορφών καταναγκασμού».
Κατά την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί «μία από τις βαρύτερες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που πλήττει όχι μόνο τα θύματα εκμετάλλευσης αλλά και τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των θυμάτων, τονίζοντας ότι «η προστασία των θυμάτων ξεκινά από την αναγνώρισή τους». Όπως ανέφερε, το Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων αποτελεί βασικό εργαλείο της εθνικής πολιτικής κατά του trafficking, καθώς διασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και την άμεση πρόσβασή τους σε προστασία, αρωγή και Δικαιοσύνη.
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, ενημέρωσε επίσης τα μέλη της υποεπιτροπής για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712 στο εθνικό δίκαιο. Όπως σημείωσε, η σχετική ομάδα εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της και το προσεχές διάστημα αναμένεται η κατάθεση του σχεδίου νόμου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, την αντιμετώπιση νέων μορφών εκμετάλλευσης, την προστασία των παιδιών και την αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη των σχετικών εγκλημάτων.
Κλείνοντας ο κ. Μπούγας τόνισε ότι η Πολιτεία «οφείλει να αναγνωρίζει έγκαιρα τα θύματα, να τα προστατεύει αποτελεσματικά και να τους δίνει τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαρκή ενίσχυση του θεσμικού και ποινικού πλαισίου κατά της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων».
Κατά την τοποθέτησή του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η εμπορία ανθρώπων αποτελεί «μία από τις βαρύτερες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που πλήττει όχι μόνο τα θύματα εκμετάλλευσης αλλά και τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των θυμάτων, τονίζοντας ότι «η προστασία των θυμάτων ξεκινά από την αναγνώρισή τους». Όπως ανέφερε, το Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης και Παραπομπής Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων αποτελεί βασικό εργαλείο της εθνικής πολιτικής κατά του trafficking, καθώς διασφαλίζει τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων και την άμεση πρόσβασή τους σε προστασία, αρωγή και Δικαιοσύνη.
Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, ενημέρωσε επίσης τα μέλη της υποεπιτροπής για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με την ενσωμάτωση της νέας οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712 στο εθνικό δίκαιο. Όπως σημείωσε, η σχετική ομάδα εργασίας έχει ήδη ολοκληρώσει το έργο της και το προσεχές διάστημα αναμένεται η κατάθεση του σχεδίου νόμου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, την αντιμετώπιση νέων μορφών εκμετάλλευσης, την προστασία των παιδιών και την αποτελεσματικότερη διερεύνηση και δίωξη των σχετικών εγκλημάτων.
Κλείνοντας ο κ. Μπούγας τόνισε ότι η Πολιτεία «οφείλει να αναγνωρίζει έγκαιρα τα θύματα, να τα προστατεύει αποτελεσματικά και να τους δίνει τη δυνατότητα να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαρκή ενίσχυση του θεσμικού και ποινικού πλαισίου κατά της εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων».
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