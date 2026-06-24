Εμπορία ανθρώπων: 773 ενήλικες και 108 παιδιά θύματα το 2025 στην Ελλάδα

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε κατά την συνεδρίαση της υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων ότι «η προστασία των θυμάτων ξεκινά από την αναγνώρισή τους»