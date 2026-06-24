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Έξι φυτείες κάνναβης εντοπίστηκαν στα ορεινά του Μυλοποτάμου
Έξι φυτείες κάνναβης εντοπίστηκαν στα ορεινά του Μυλοποτάμου
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών
Πενήντα επτά δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από αστυνομικούς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους καλλιέργειας, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σήμερα (24.6.2026) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου.
Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν συνολικά έξι φυτείες κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά 57 δενδρύλλια κάνναβης, στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως δύο μέτρα και αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σήμερα (24.6.2026) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη Αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου.
Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν συνολικά έξι φυτείες κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά 57 δενδρύλλια κάνναβης, στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως δύο μέτρα και αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
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