Θρίλερ με την ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε καμένος σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα - Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι ότι το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε η καμμένη σορός, ήταν κλεμμένο από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας