Θρίλερ με την ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε καμένος σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα - Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ
Αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι ότι το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε η καμμένη σορός, ήταν κλεμμένο από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας
Άγνωστη παραμένει ακόμα η ταυτότητα της σορού του άνδρα που βρέθηκε καμένη το απόγευμα της Παρασκευής στα Σκούρτα Βοιωτίας σημαίνοντας συναγερμό στην ΕΛΑΣ.
Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που εξασφάλισε το protothema.gr, το όχημα βρέθηκε σε εξαιρετικά απομονωμένο σημείο, προσβάσιμο μόνο από αγροτικό δρόμο σε κακή κατάσταση.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην ευρύτερη περιοχή είχε δηλωθεί εξαφάνιση ενός άνδρα από την Αλβανία, οικοδόμου στο επάγγελμα, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο άνδρας αυτός έφυγε από τα Βίλια και πήγε στα Σκούρτα, με το αυτοκίνητό του να βρίσκεται παρατημένο στο χωριό.
Η σκυτάλη της έρευνας έχει περάσει στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ τα οποία αναμένεται να λάβουν DNA από συγγενείς του άνδρα από την Αλβανία και από τη σορό προκειμένου να δουν αν ταυτίζονται.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση είναι ότι το αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε η καμμένη σορός, ήταν κλεμμένο από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
