Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ήχου με τα ακουστικά SHOKZ
Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Υπάρχει κάτι μαγικό στη στιγμή που φοράμε τα αθλητικά μας και ξεκινάμε να κινούμαστε. Το σώμα ενεργοποιείται, ο ρυθμός της αναπνοής συγχρονίζεται με τον βηματισμό, μέχρι τη στιγμή που φοράμε τα ακουστικά μας και τότε όλα αλλάζουν. Η μουσική μπαίνει στο παιχνίδι, γίνεται κομμάτι της κίνησής μας, ένας δυνατός παλμός που μας ωθεί να συνεχίσουμε, να φτάσουμε λίγο πιο μακριά, να μη σταματήσουμε, γιατί έχουμε στόχο. Στην προπόνηση, στο τρέξιμο ή στη βόλτα, ο σωστός ήχος μπορεί να μεταμορφώσει κάθε στιγμή σε εμπειρία γεμίζοντάς μας ρυθμό, ενέργεια και συγκέντρωση.
Κάπου εκεί, ανάμεσα στη συγκέντρωση και τον ρυθμό, έρχεται η SHOKZ να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με τον ήχο. Η SHOKZ ένα τεχνολογικό brand που ηγείται στην καινοτομία ήχου, δημιουργώντας εμπνευσμένα μοντέλα για διαφορετικούς ανάγκες τα οποία συνδυάζουν εργονομία, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και υψηλές αποδόσεις. Στόχος του brand είναι να προσφέρει προϊόντα που μας εμπνέουν, μας ενθαρρύνουν να κινούμαστε, να ζούμε, να εξελισσόμαστε με τη δύναμη και την ορμή του ποιοτικού ήχου – πάντα με απόλυτη ελευθερία και ασφάλεια. Εφαρμόζοντας την πρωτοποριακή τεχνολογία Bone Conduction, με την οποία ο ήχος μεταδίδεται μέσω των οστών του κεφαλιού, μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε καθαρά τη μουσική, το podcast ή τη συνομιλία και ταυτόχρονα να κινούμαστε ή να προπονούμαστε. Ο Open-Ear σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια της ακρόασης έχουμε πλήρη επαφή με το περιβάλλον γύρω μας, ώστε να αποφύγουμε οποιονδήποτε κίνδυνο.
Η θρυλική συνεργασία
Η δύναμη του ανθρώπου να ξεπερνά τα όριά του αποτυπώνεται με τον πιο εμβληματικό τρόπο στο πρόσωπο του Eliud Kipchoge. Ο θρυλικός μαραθωνοδρόμος από την Κένυα αποτελεί σύμβολο πειθαρχίας, πίστης και αδιάκοπης εξέλιξης. Με δύο διαδοχικά χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και αρκετά παγκόσμια ρεκόρ, ο Kipchoge απέδειξε ότι τα ανθρώπινα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται. Η συνεργασία του με τη SHOKZ δεν είναι τυχαία, καθώς η φιλοσοφία του, “No human is limited”, συνοψίζει ακριβώς αυτό που πρεσβεύει και το brand: ότι η δύναμη της συγκέντρωσης, της κίνησης και του ρυθμού μπορεί να σε οδηγήσει πιο μακριά απ’ όσο πίστευες – όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στον στίβο της ζωής.
Για τον Kipchoge ο ήχος δεν είναι απλώς συνοδός στην προπόνηση, αλλά η εσωτερική φωνή που κρατά σταθερό τον ρυθμό, που τον βοηθά να συντονίσει το σώμα και το πνεύμα, να παραμείνει παρών σε κάθε βήμα. Όπως και τα ακουστικά SHOKZ, που προσφέρουν ελευθερία χωρίς να απομονώνουν, ο Kipchoge βλέπει στη μουσική μια πηγή δύναμης, συγκέντρωσης και ηρεμίας.
Ο premium ήχος που μας ταιριάζει
Ο ήχος δεν είναι ίδιος για όλους, όπως δεν είναι και η κάθε κίνηση. Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του ρυθμό, τον δικό του τρόπο να κινείται, να ζει, να βρίσκει ενέργεια. Η SHOKZ μετατρέπει αυτή τη μοναδικότητα σε ακουστική εμπειρία, προσφέροντας μοντέλα που ταιριάζουν σε κάθε τρόπο ζωής. Από τον δρομέα που κυνηγά το ρεκόρ, μέχρι τον εργαζόμενο που χρειάζεται ρυθμό στην καθημερινότητά του, κάθε μοντέλο ακουστικών γίνεται προέκταση του σώματος και του ρυθμού μας, ακριβώς όπως πρέπει και όπως έχουμε ανάγκη.
Τα OpenRun είναι φτιαγμένα για τις στιγμές που η ένταση ανεβαίνει και το σώμα δοκιμάζεται. Ελαφριά, ανθεκτικά και ευέλικτα, μας βάζουν στον ρυθμό για να τρέξουμε πιο γρήγορα, να πάμε πιο μακριά. Ζυγίζουν μόλις 29 γρ. και προσφέρουν τον πιο ευρύ δυναμικό στερεοφωνικό ήχο για να απολαμβάνουμε δυνατά μπάσα με λιγότερους κραδασμούς. Διαθέτουν Qualcomm Bluetooth 5.1 chip, διπλά μικρόφωνα και αλγόριθμο CVC που απομονώνει τη φωνή μας από τον θόρυβο γύρω μας για καθαρές και σταθερές κλήσεις έως και 8 ώρες συνεχόμενα.
Για όσους ζητούν κάτι παραπάνω, τα OpenRun Pro 2 συνδυάζουν άνεση και κορυφαία ποιότητα ήχου. Εξοπλισμένα με προηγμένο αλγόριθμο ΑΙ για μείωση του θορύβου, φιλτράρουν το 96,5% του περιβαλλοντικού ήχου για ηχητικές κλήσεις με κρυστάλλινη ποιότητα. Με μία πλήρη φόρτιση απολαμβάνουμε έως και 12 ώρες μουσικής, ενώ μία γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών μας δίνει 2.5 ώρες αναπαραγωγής. Σχεδιασμένα να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες (πρότυπο IP55), διαθέτουν διπλή στρώση πλέγματος και νανο-απωθητική επίστρωση για εξασφαλισμένη ανθεκτικότητα στο νερό.
Τα OpenMove ενσαρκώνουν την έννοια της απλότητας. Καθημερινά, πρακτικά και με καθαρό, γεμάτο ήχο, προσαρμόζονται σε κάθε στιγμή της ημέρας - από το πρωινό περπάτημα μέχρι το απόγευμα στο γραφείο. Ανεξάρτητα από το πόσο δυνατά ή χαμηλά θέλουμε να ακούσουμε, η bone conduction τεχνολογία PremiumPitch’ 2.0 προσφέρει λεπτομερή καθαρότητα ήχου. Το τσιπ Qualcomm Bluetooth 5.1, τα διπλά μικρόφωνα και ο αλγόριθμος CVC διασφαλίζουν ότι η φωνή μας διαχωρίζεται με ακρίβεια από τον θόρυβο του περιβάλλοντος προσφέροντας καθαρές και σταθερές κλήσεις.
Με τα OpenFit Air, η SHOKZ μας δείχνει έναν νέο τρόπο να βιώνουμε τον ήχο. Με βάρος μόλις 8,7 γρ. ξεχνάμε ότι τα φοράμε. Διαθέτουν ένα εξαιρετικά λεπτό, εύκαμπτο κράμα μνήμης Ni-Ti 0,75 mm και απαλή επένδυση σιλικόνης και σχεδιασμό στο Air-Earhook που διατηρεί τα ακουστικά σταθερά στη θέση τους. Η διατομή τους σε σχήμα σταγόνας, ελαχιστοποιεί την πίεση κατά τη διάρκεια μεγάλων συνεδριών ακρόασης, και παράλληλα μπορούμε να φοράμε τα
γυαλιά μας χωρίς να νιώθουμε βάρος ή δυσφορία.
Το OpenFit 2+ σχεδιάστηκε για όσους κινούνται, επικοινωνούν και δημιουργούν ταυτόχρονα. Συνδυάζει open-ear σχεδιασμό με επαγγελματική ευκρίνεια ήχου, προσφέροντας ελευθερία και ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά, την κίνηση και την έμπνευση. Διαθέτουν την τελευταία τεχνολογία Shokz DualBoost™ και Dolby Audio, για πλούσια, εμπειρία ακρόασης ανοιχτού τύπου. Με άνετο, εργονομικό σχεδιασμό και αναβαθμισμένο εσωτερικό στρώμα σιλικόνης, παραμένουν άνετα και σταθερά στη θέση τους όλη την ημέρα.
Τα OpenSwim Pro μεταφέρουν τον ήχο εκεί όπου λίγοι τολμούν: κάτω από το νερό. Φτιαγμένα για περιπέτειες, τα OpenSwim Pro έχουν πρότυπο αντοχής IP68. Η breathable μεμβράνη των μικροφώνων, μαζί με τον καινοτόμο σχεδιασμό σε στρώσεις, προστατεύουν από τον ιδρώτα και τις πιτσιλιές για καταδύσεις σε βάθος έως και 2 μέτρα για 2 ώρες. ενσωματώνουν Bluetooth και MP3 για εύκολη εναλλαγή εύκολα μεταξύ των δύο επιλογών περιβάλλοντος με εύχρηστα κουμπιά ή μέσω της φιλικής προς το χρήστη εφαρμογής Shokz.
Τέλος, τα OpenDots είναι μικρά στο μέγεθος αλλά μεγάλα στην εμπειρία. Clip-on ακουστικά που σχεδόν ξεχνάμε ότι τα φοράμε και ο ιδανικός σύμμαχος για όσους κινούνται διαρκώς, χωρίς να χάνουν στιγμή. Εξαιρετικά ελαφριά εφαρμογή 6,5 γραμμαρίων, premium ήχο Dolby, ιδανικά για καθημερινή χρήση σε όλα τα σενάρια. Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η αυτόματη ανίχνευση πλευράς. Αυτό σημαίνει ότι προσαρμόζονται σε όποιο αυτί κι αν τοποθετηθούν, χωρίς να ψάχνουμε τη σήμανση αριστερά/δεξιά, ενώ μετά από τρία λεπτά αδράνειας μπαίνουν μόνα τους σε κατάσταση αναμονής και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργία μονού αυτιού.
