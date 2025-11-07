Βαριά «καμπάνα» €17.820 στον Δήμο Πάτμου για ρύπανση από τα λύματα – Εκτός λειτουργίας βρέθηκε η εγκατάσταση επεξεργασίας
Βαριά «καμπάνα» €17.820 στον Δήμο Πάτμου για ρύπανση από τα λύματα – Εκτός λειτουργίας βρέθηκε η εγκατάσταση επεξεργασίας
Βρέθηκαν λύματα στον αιγιαλό του Χοχλακά, σε πολύ μικρή απόσταση από την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού - Αποδέκτης του εγγράφου και η εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 17.820 ευρώ στον Δήμο Πάτμου, για σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του νησιού.
Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστου Ευστρατίου, εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη διαδικασία ελέγχων, αυτοψιών και διασταυρωμένων αναφορών από διάφορες αρχές, μεταξύ των οποίων το Λιμεναρχείο Πάτμου, το Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, η οποία είχε διατάξει προκαταρκτική εξέταση.
Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα που έχει στη διάθεση του το protothema.gr, στις 18 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου ήταν εκτός λειτουργίας, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας, ούτε είχαν ληφθεί διορθωτικά ή επανορθωτικά μέτρα.
Αποτέλεσμα, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ήταν τα ανεπεξέργαστα λύματα να διοχετεύονται απευθείας στον υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος βρέθηκε φραγμένος, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση και υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον Όρμο Χοχλακά, σε πολύ μικρή απόσταση από την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού. Η διαρροή λυμάτων στη θάλασσα είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τα μέσα Ιουλίου, όταν κάτοικοι της περιοχής και επαγγελματίες του τουρισμού κατήγγειλαν έντονη δυσοσμία και θολά νερά κοντά στην ακτή. Ακολούθησε το έγγραφο του Λιμεναρχείου Πάτμου (Α.Π. 2601/23-07-2025) με το οποίο ενημερώνονταν οι υπηρεσίες για ύπαρξη λυμάτων εντός της θαλάσσης και επί του αιγιαλού, καθώς και η αναφορά της 29ης Ιουλίου για πρόβλημα δυσοσμίας από το αντλιοστάσιο του ίδιου δικτύου.
Το Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου, λαμβάνοντας γνώση των καταγγελιών, προχώρησε σε έγγραφο προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω ζητώντας την παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Η Εισαγγελία, με εντολή προκαταρκτικής εξέτασης, διέταξε να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η ρύπανση, καθώς και αν συντρέχουν ποινικές ευθύνες. Παρά τις ειδοποιήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ο Δήμος Πάτμου δεν προχώρησε εγκαίρως σε αποκατάσταση των προβλημάτων, ούτε υπέβαλε έγκαιρα εξηγήσεις. Αν και στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμος υπέβαλε αίτημα παράτασης για να αποστείλει τις απόψεις του, η προθεσμία παρήλθε χωρίς ανταπόκριση, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να προχωρήσει σε βεβαίωση παράβασης και εισήγηση επιβολής προστίμου. Η παράβαση αξιολογήθηκε ως «σημαντική», σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για ρύπανση αποδέκτη λυμάτων.
Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι η εγκατάσταση βρέθηκε εκτός λειτουργίας, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στην Περιφέρεια, και χωρίς κατάθεση χρονοδιαγράμματος για την αποκατάσταση της βλάβης. Πρόκειται για ευθεία παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας που είχαν εγκριθεί το 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΜΟΡ1Ι-73Η) και παρατάθηκαν έως το 2028.
Το πρόστιμο των 17.820 ευρώ θα κατατεθεί στο Πράσινο Ταμείο, όπως ορίζει ο Νόμος 4014/2011, ενώ η απόφαση δεν απαλλάσσει τον Δήμο από την υποχρέωση να εφαρμόσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ήδη έχει οριστεί. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει επιπλέον κυρώσεις ή νέες ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, «η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση όλων των δημόσιων φορέων και ειδικά των Δήμων που διαχειρίζονται εγκαταστάσεις αποβλήτων». Ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου τόνισε ότι «τέτοιες παραλείψεις δεν είναι ανεκτές, καθώς απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αλλά και την τουριστική εικόνα των νησιών». Ο Δήμος Πάτμου διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
