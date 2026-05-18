Πώς θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, η πρόγνωση Τσατραφύλλια
«Εβδομάδα με καθαρά ανοιξιάτικο καιρό, χωρίς ακρότητες, όπως αρμόζει στην εποχή», σημειώνει ο μετεωρολόγος του protothema.gr

Χωρίς καιρικές ακρότητες, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, θα κυλήσει η εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ δεν θα λείψουν οι μεσημεριανές μπόρες, κυρίως στα ορεινά.
Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα αγγίζει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς στα ανατολικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα. Το βράδυ στις περισσότερες πεδινές περιοχές η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 16 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ στα νοτιότερα τμήματα.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Βορειοδυτικοί οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα να βρέξει είναι μικρή. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Η τάση του καιρού της εβδομάδας

Την Τρίτη η απογευματινή αστάθεια θα ζωηρέψει με αποτέλεσμα τις αξιόλογες βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, η αστάθεια θα παραμείνει παρούσα, κυρίως στα ηπειρωτικά και τα ορεινά.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι βοριάδες μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογες διακυμάνσεις, θα διατηρηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

