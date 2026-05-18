Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Χανιά: Σύλληψη 47χρονου μετά από καταγγελία για κακοποίηση του ανήλικου ΑμεΑ γιού του
Χανιά: Σύλληψη 47χρονου μετά από καταγγελία για κακοποίηση του ανήλικου ΑμεΑ γιού του
Την καταγγελία έκανε η μητέρα του 16χρονου που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστό αναπηρίας 79%
Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση του 16χρονου ΑμεΑ γιου του, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.
Η σύλληψη έγινε χθες Κυριακή, έπειτα από καταγγελία της 46χρονης συζύγου του και μητέρας του ανηλίκου, η οποία ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο 47χρονος φέρεται να έχει ασκήσει επανειλημμένως βία σε βάρος του παιδιού τους, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστό αναπηρίας 79%.
Σύμφωνα με την καταγγελία, αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να χτύπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Ωστόσο, όπως κατήγγειλε η μητέρα, δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ενώ φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού.
Για τον ανήλικο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Πηγή: neakriti.gr
Η σύλληψη έγινε χθες Κυριακή, έπειτα από καταγγελία της 46χρονης συζύγου του και μητέρας του ανηλίκου, η οποία ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο 47χρονος φέρεται να έχει ασκήσει επανειλημμένως βία σε βάρος του παιδιού τους, το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει ποσοστό αναπηρίας 79%.
Σύμφωνα με την καταγγελία, αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να χτύπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Ωστόσο, όπως κατήγγειλε η μητέρα, δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, χτυπώντας τον στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ενώ φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού.
Για τον ανήλικο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Πηγή: neakriti.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα