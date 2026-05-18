Κίνηση τώρα στην Αττική: Ταλαιπωρία σε Κηφισό και κέντρο, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κλείσιμο

Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η Δευτέρα 18 Μαΐου για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς ο Κηφισός και βασικοί οδικοί άξονες βρίσκονται από νωρίς σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος.Ειδικότερα,Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το πρωί της Δευτέρας: στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Λεωφ. Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Κηφισού, στη Λεωφ. Ούλωφ Πάλμε – Γεωργίου Παπανδρέου προς την Κοκκινοπούλου, στην άνοδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας, στον Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή προς Πειραιά κυρίως από το ύψος του Φλοίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Ηρακλείου.Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αθηνών, σε σημεία του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις σε εξόδους και κομβικά τμήματα.Κίνηση τώρα καταγράφεται και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς Ελευσίνα όσο και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.