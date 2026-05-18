Ένας 9χρονος Ρομά πίσω από τον εθελοντικό καθαρισμό της λίμνης Μοσχάτου στην Καρδίτσα: Μάζεψαν τρεις τόνοι απορριμμάτων, δείτε εικόνες
Mικροί και μεγάλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους και καθάρισαν την περιοχή από σκουπίδια που είχαν συγκεντρωθεί
Η επιθυμία ενός 9χρονου παιδιού έγινε αφορμή για μια σημαντική περιβαλλοντική δράση στη λίμνη Μοσχάτου, στην Καρδίτσα.
Ο μικρός Σωτήρης, μαθητής Ρομά από την περιοχή, θέλησε να δει τη λίμνη καθαρή, δίνοντας το έναυσμα για τη διοργάνωση μιας μεγάλης εθελοντικής πρωτοβουλίας καθαρισμού.
Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή παιδιών, οικογενειών και εθελοντών της κοινότητας Ρομά, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για τον καθαρισμό της περιοχής. Μέσα από την πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ «Roma in Action» συγκεντρώθηκαν περίπου τρεις τόνοι απορριμμάτων.
Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους, η δράση δεν περιορίστηκε μόνο στον καθαρισμό της λίμνης, αλλά αποτέλεσε και ένα σημαντικό μήνυμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, η συμμετοχή και η επαφή με την ευρύτερη κοινωνία συνέβαλαν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού.
Δείτε εικόνες:
